Российские дипломаты почтили память советских воинов в Брюсселе

© Фото предоставлено посольством России в Бельгии Дипломаты РФ в Брюсселе возложили цветы к монументам советским военным

БРЮССЕЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Российские дипломаты в Российские дипломаты в День Победы приняли участие в традиционном возложении цветов к монументам советским гражданам, которые погибли на территории Бельгии в ходе Второй мировой войны , и бельгийским участникам Сопротивления на кладбище в брюссельской коммуне Эвер.

Из-за запрета на массовые собрания в Бельгии до конца августа, возложение прошло в узком составе. В акции приняли участие российский посол Александр Токовинин , постпред РФ при ЕС Владимир Чижов , и.о. постпреда России при НАТО Юрий Горлач, а также а также архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон.

"Каждый год главным событием 9 мая для посольства является возложение цветов к монументам советским гражданам, погибшим в Бельгии, и бельгийским участникам Сопротивления на кладбище в брюссельской коммуне Эвер, а также поздравление ветеранов. Благодаря поддержке местных властей мы не изменили этой традиции и сейчас", - сказал РИА Новости посол России в Бельгии.

По его словам, в условиях пандемии коронавируса ряд ранее запланированных событий, приуроченных к годовщине Победы и окончанию Второй мировой войны в Европе, пришлось отменить или отложить. "Часть из них удалось перенести в формат онлайн, используя возможности современных технологий", - сказал Токовинин.

В частности, прошли трансляция фильма-концерта "75 лет Победы", подготовленного совместно посольствами России в Бельгии и Франции, заседания дискуссионного клуба онлайн, мемориальные акции и выставки.

Красная Армия не сражалась на бельгийской территории, страну освобождали англо-американские союзники. Но многие советские военные, сбежавшие из нацистских лагерей, участвовали в Сопротивлении на территории Бельгии.

После 1942 года нацисты отправили на угольные шахты в Бельгии порядка 20 тысяч пленных советских граждан. Несколько сотен советских военнопленных, сбежавших из нацистских лагерей, влились в местные группы партизан и активно участвовали в операциях против нацистов.

На территории Бельгии находится более 300 советских захоронений партизан и военнопленных, погибших в годы Второй мировой войны. Имена большинства похороненных солдат известны, но архивно-поисковые работы продолжаются.