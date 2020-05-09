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Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-09T12:57
https://ria.ru/20200509/1571210101.html
В Тегеране почтили память воинов в День Победы
https://cdn25.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_0:0:2501:1406_1036x0_80_0_0_a54c2b9cfeaa290a30a4c4a84f6ea6bb.jpg
РИА Новости

В Тегеране почтили память воинов в День Победы

12:57 09.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 мая - РИА Новости. Находящиеся в Иране российские граждане в субботу почтили память воинов в 75-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии, прошедшем в летней резиденции Зарганде, где расположено воинское захоронение, приняли участие сотрудники посольства российской дипломатической миссии, военного атташата России в Тегеране, а также российских представительств, находящихся в Исламской Республике.
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"Сегодня мы вместе с вами в тесном кругу отмечаем этот замечательный праздник - здесь у обелиска наших воинов, которые погибли на территории Ирана с августа 1941 по март 1946 года. По Ирану у нас немало таких захоронений, мы по мере возможности стараемся за ними следить и ухаживать", - сказал посол России в Иране Леван Джагарян на церемонии.
Глава российской дипмиссии отметил, что в церемонии из-за ситуации с коронавирусом не смогли принять участие коллеги из братских стран СНГ, народы которых внесли большой вклад в общую Победу.
Возложению венков и цветов предшествовала акция "Бессмертный полк", которая прошла 7 мая на территории посольства.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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75 лет Великой ПобедыЛеван ДжагарянДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Тегеран (город)ИранВ мире
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