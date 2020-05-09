В Тегеране почтили память воинов в День Победы

ТЕГЕРАН, 9 мая - РИА Новости. Находящиеся в Иране российские граждане в субботу почтили память воинов в 75-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии, прошедшем в летней резиденции Зарганде, где расположено воинское захоронение, приняли участие сотрудники посольства российской дипломатической миссии, военного атташата России в Тегеране, а также российских представительств, находящихся в Исламской Республике.
"Сегодня мы вместе с вами в тесном кругу отмечаем этот замечательный праздник - здесь у обелиска наших воинов, которые погибли на территории Ирана с августа 1941 по март 1946 года. По Ирану у нас немало таких захоронений, мы по мере возможности стараемся за ними следить и ухаживать", - сказал посол России в Иране Леван Джагарян на церемонии.
Глава российской дипмиссии отметил, что в церемонии из-за ситуации с коронавирусом не смогли принять участие коллеги из братских стран СНГ, народы которых внесли большой вклад в общую Победу.
Возложению венков и цветов предшествовала акция "Бессмертный полк", которая прошла 7 мая на территории посольства.