Собянин возложил цветы к памятнику маршалу Жукову

Мэр Москвы Сергей Собянин после церемонии возложения цветов к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Из-за пандемии коронавируса в ней впервые не смогли принять участие ветераны. Вместо них это сделали волонтеры - активисты городского центра "Мосволонтер", участники акции "Цветы Победы".

Собянин возложил к памятнику букет красных роз и минутой молчания почтил память павших в годы Великой Отечественной войны.

Бронзовый памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову был установлен в 1995 году по указу президента России Бориса Ельцина к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Авторы памятника - скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев.