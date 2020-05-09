Путин поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и всех военнослужащих России с Днем Победы , выразив уверенность в том, что "благодарный мир через десятилетия и века будет помнить об этом подвиге".

"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас, всех военнослужащих России, наших дорогих ветеранов, поздравляю вас всех с праздником, с Днем Великой Победы. 75 лет, назад в мае 1945 года Красная армия положила конец трагедии двадцатого века. С триумфом завершила самую жестокую в истории битву", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что "она была справедливой, героической и жертвенной для всего советского народа".

"Именно он сокрушил нацизм, разгромил эту чудовищную силу, которая принесла миллионам людей смерть, горе и страдания. Уверен, благодарный мир через десятилетия и века будет помнить об этом подвиге", - сказал он.

Для народа России стойкость, воля и сплоченность поколения победителей навсегда останутся высшим примером священного отношения к родной земле, подчеркнул глава государства.