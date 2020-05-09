В Ростове-на-Дону прошел воздушный парад в честь юбилея Победы

Общее количество самолетов и вертолетов в строю над Ростовом-на-Дону – 45. Эта цифра символизирует год завершения кровопролитной войны и победу над фашизмом. Для возможности посмотреть авиапарад на сайте правительства области была организована прямая трансляция.