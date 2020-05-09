В Ростове-на-Дону прошел воздушный парад в честь юбилея Победы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости. Воздушный парад в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне состоялся в небе над Ростовом-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
"Уникальные возможности современной воздушной техники продемонстрировал личный состав 4-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа", - говорится в сообщении.
В небе над Театральной площадью пролетели легкий транспортный самолет Л-410 и транспортный Ан-26, легенда военно-транспортной авиации – Ан-12. Над городом кружились самолеты оперативно-тактической авиации ЮВО - знаменитые "Грачи", последователи легендарного самолета Великой Отечественной Як-3 - группы современных истребителей Су-30СМ.
Общее количество самолетов и вертолетов в строю над Ростовом-на-Дону – 45. Эта цифра символизирует год завершения кровопролитной войны и победу над фашизмом. Для возможности посмотреть авиапарад на сайте правительства области была организована прямая трансляция.
Кроме того, в субботу состоялась церемония возложения гирлянды Славы к мемориалу Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону.
"Все мы в этот день ощущаем себя причастными к великому событию, ощущаем гордость за свою страну, ее историю. Этот праздник связывает узами славы тех, кто родился после войны, кто обязан ветеранам жизнью, возможностью учиться, мирно трудиться, счастьем растить своих детей", - сказал губернатор области Василий Голубев.
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