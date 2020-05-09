Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-09T12:45
https://ria.ru/20200509/1571209390.html
В Ростове-на-Дону прошел воздушный парад в честь юбилея Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/151953/77/1519537772_0:297:3956:2522_1036x0_80_0_0_ebc8d119297f884355e9b18f62cef166.jpg
РИА Новости

В Ростове-на-Дону прошел воздушный парад в честь юбилея Победы

12:45 09.05.2020
958
© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Ростов-на Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости. Воздушный парад в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне состоялся в небе над Ростовом-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
"Уникальные возможности современной воздушной техники продемонстрировал личный состав 4-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа", - говорится в сообщении.
Обелиск Славы героям битвы за Севастополь на Сапун-горе
12:3775 лет Великой Победы
В Севастополе в честь Дня Победы прошел воздушный парад
В воздушном параде участвовали тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т, звено транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ, всепогодные боевые Ми28-Н "Ночной охотник". В воздух поднималось звено вертолетов огневой поддержки Ми-35, ударных Ка-52 "Аллигатор".
В небе над Театральной площадью пролетели легкий транспортный самолет Л-410 и транспортный Ан-26, легенда военно-транспортной авиации – Ан-12. Над городом кружились самолеты оперативно-тактической авиации ЮВО - знаменитые "Грачи", последователи легендарного самолета Великой Отечественной Як-3 - группы современных истребителей Су-30СМ.
Общее количество самолетов и вертолетов в строю над Ростовом-на-Дону – 45. Эта цифра символизирует год завершения кровопролитной войны и победу над фашизмом. Для возможности посмотреть авиапарад на сайте правительства области была организована прямая трансляция.
Кроме того, в субботу состоялась церемония возложения гирлянды Славы к мемориалу Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону.
"Все мы в этот день ощущаем себя причастными к великому событию, ощущаем гордость за свою страну, ее историю. Этот праздник связывает узами славы тех, кто родился после войны, кто обязан ветеранам жизнью, возможностью учиться, мирно трудиться, счастьем растить своих детей", - сказал губернатор области Василий Голубев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Военно-транспортный самолет Ан-12 во время воздушного парада Победы в Санкт-Петербурге
10:4875 лет Великой Победы
Над Санкт-Петербургом прошел воздушный парад в честь 75-летия Победы
800201
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыСу-30СМДень ПобедыЮжный военный округВеликая Отечественная война (1941-1945)Ан-12Ка-52 "Аллигатор"Василий ГолубевРостовская областьРостов-на-ДонуОбщество
Рекомендуем
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Советский офицер ведет корректировку артиллерийского огня на разрушенных улицах Берлина
Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
Производство масок
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС
Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
Банкноты номиналом 2000 рублей
Названа опасность досрочного погашения кредита
Репетиция парада ко Дню Победы в Минске
В Минске проходит военный парад по случаю 75-летия Победы
Полицейские в защитных масках на Красной площади в Москве
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
LIVE: Акция Бессмертный полк в онлайн-формате
Акция "Бессмертный полк". Прямая трансляция
Банкноты номиналом 1 доллар США
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:17Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным
17:16США прекратили доставку посылок в Эстонию из-за коронавируса
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
Лента новостейМолния