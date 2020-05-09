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75 лет Великой Победы
2020-05-09T12:37
https://ria.ru/20200509/1571208974.html
В Севастополе в честь Дня Победы прошел воздушный парад
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571181726_0:309:3092:2048_1036x0_80_0_0_0c3f27c8cf3ea07b8c9f8c90f25198e5.jpg
РИА Новости

В Севастополе в честь Дня Победы прошел воздушный парад

12:37 09.05.2020
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© Фото : Севастопольский военно-исторический музей-заповедникОбелиск Славы героям битвы за Севастополь на Сапун-горе
Обелиск Славы героям битвы за Севастополь на Сапун-горе
© Фото : Севастопольский военно-исторический музей-заповедник
Обелиск Славы героям битвы за Севастополь на Сапун-горе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Пролет авиации полков морской авиации Черноморского Флота и соединений ВСС и ПВО Южного военного округа в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне завершился в Севастополе, корабли ЧФ дали троекратный залп в честь праздника, передает корреспондент РИА Новости.
В Севастопольской бухте в парадном строю стоят корабли Черноморского флота. Моряки подняли Андреевский флаг и флаги расцвечивания. Командующий флотом Игорь Осипов и врио губернатора Михаил Развожаев приветствовали личный состав.
Многоцелевые вертолеты Ми-17 на воздушном параде Победы в Калининграде
11:4875 лет Великой Победы
В Калининграде состоялся воздушный парад в честь 75-летия Победы
В небе над бухтой пролетели многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27П, штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Ту-134, Ан-26 и Бе-12, вертолёты Ка-27 и Ми-8, а также вертолёты армейской авиации из состава соединения ЮВО Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник".
После пролета авиации корабли Черноморского флота, стоящие в парадном строю в бухте дали троекратный залп из орудий.
В парадной линии представлены подводная лодка "Ростов-на-Дону", ракетный катер "Р-60", малый ракетный корабль "Вышний Волочок", большие десантные корабли "Азов" и "Орск", сторожевой корабль "Ладный", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также корабль Пограничной службы ФСБ России "Аметист", сообщила пресс-служба Черноморского флота.
После Парада кораблей вице-адмирал Игорь Осипов принял участие в церемонии возложения венков и цветов на воду в Севастопольской бухте в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны.
День Победы в городе, который отмечает двойной праздник (9 мая 1944 года Севастополь был освобожден от фашистов) завершится артиллерийским салютом над акваторией Севастопольской бухты.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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04:08
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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75 лет Великой ПобедыСу-30СМИгорь ОсиповСу-24ММихаил РазвожаевДень ПобедыЮжный военный округБе-12 ЧайкаВеликая Отечественная война (1941-1945)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СевастопольОбщество
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