В Севастополе в честь Дня Победы прошел воздушный парад

После пролета авиации корабли Черноморского флота, стоящие в парадном строю в бухте дали троекратный залп из орудий.

После Парада кораблей вице-адмирал Игорь Осипов принял участие в церемонии возложения венков и цветов на воду в Севастопольской бухте в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны.