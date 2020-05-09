В Севастополе в честь Дня Победы прошел воздушный парад

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Пролет авиации полков морской авиации Черноморского Флота и соединений ВСС и ПВО Южного военного округа в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне завершился в Севастополе, корабли ЧФ дали троекратный залп в честь праздника, передает корреспондент РИА Новости.
В Севастопольской бухте в парадном строю стоят корабли Черноморского флота. Моряки подняли Андреевский флаг и флаги расцвечивания. Командующий флотом Игорь Осипов и врио губернатора Михаил Развожаев приветствовали личный состав.
После пролета авиации корабли Черноморского флота, стоящие в парадном строю в бухте дали троекратный залп из орудий.
В парадной линии представлены подводная лодка "Ростов-на-Дону", ракетный катер "Р-60", малый ракетный корабль "Вышний Волочок", большие десантные корабли "Азов" и "Орск", сторожевой корабль "Ладный", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также корабль Пограничной службы ФСБ России "Аметист", сообщила пресс-служба Черноморского флота.
После Парада кораблей вице-адмирал Игорь Осипов принял участие в церемонии возложения венков и цветов на воду в Севастопольской бухте в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны.
День Победы в городе, который отмечает двойной праздник (9 мая 1944 года Севастополь был освобожден от фашистов) завершится артиллерийским салютом над акваторией Севастопольской бухты.