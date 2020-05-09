Пушков оценил возможность продления договора СНВ

"Сохранение этого ключевого документа — единственного в системе контроля над ядерными вооружениями, который не был развален США, — станет проверкой того, являются ли последние заявления Трампа риторикой или он действительно готов на предметные шаги", — заявил Пушков в интервью "Парламентской газете".