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2020-05-09T15:48
https://ria.ru/20200509/1571208912.html
Пушков оценил возможность продления договора СНВ
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РИА Новости

Пушков оценил возможность продления договора СНВ

12:36 09.05.2020 (обновлено: 15:48 09.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил возможность продления Договора с США по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3).
По его словам, для сохранения договоренностей необходимо начать работу не позже февраля 2021 года.

"Сохранение этого ключевого документа — единственного в системе контроля над ядерными вооружениями, который не был развален США, — станет проверкой того, являются ли последние заявления Трампа риторикой или он действительно готов на предметные шаги", — заявил Пушков в интервью "Парламентской газете".

Он напомнил, что Трамп настаивает на том, чтобы Китай стал частью нового соглашения. Пекин, в свою очередь, отверг эту идею.
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США назвали условие для продления договора СНВ
По мнению сенатора, таким образом США пытаются заранее снять с себя ответственность за срыв переговоров либо хотят, чтобы Москва сама уговорила Пекин принять в них участие.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011-го.
Этот документ остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года.
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Договор СНВ между Россией и США (2010)
551002322
Обсудить 41
РоссияДоговор СНВ-3Совет Федерации РФАлексей ПушковКитайСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Я не уверен, что России выгоден любой договор в ситуации, когда вторая сторона отличается прекрасной способностью рвать любые договора как только они становятся ей невыгодными.
9 мая, 13:51
Роман Суворов
1800001
Штаты сейчас будут придумывать массу поводов не продлить договор. Но под видом "во всём виноваты Россия и Китай".
9 мая, 12:40
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
1100000
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