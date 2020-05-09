В Испании выявили 604 новых случая заражения коронавирусом

Общее число жертв составило 26 478. Испания занимает по этому показателю четвертое место в мире после США, Великобритании и Италии.

Выявлено 604 новых случая заражения, с начала эпидемии при помощи тестов ПЦР установлено 223 578 случаев. Выздоровевших вновь больше, чем заразившихся - 2 804. С начала эпидемии выздоровели почти 134 тысячи человек. Таким образом, активными остаются 63 тысячи случаев.