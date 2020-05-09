В Испании выявили 604 новых случая заражения коронавирусом

МАДРИД, 9 мая - РИА Новости. Жертвами коронавируса в Испании за минувшие сутки стали 179 человек, количество погибших вновь опустилось ниже 200.
Общее число жертв составило 26 478. Испания занимает по этому показателю четвертое место в мире после США, Великобритании и Италии.
Выявлено 604 новых случая заражения, с начала эпидемии при помощи тестов ПЦР установлено 223 578 случаев. Выздоровевших вновь больше, чем заразившихся - 2 804. С начала эпидемии выздоровели почти 134 тысячи человек. Таким образом, активными остаются 63 тысячи случаев.
Днем ранее жертвами коронавируса за сутки стали 229 человек, было выявлено 1 095 новых случаев заражения.
В среду испанский конгресс депутатов продлил режим повышенной готовности до 24 мая. Власти страны 28 апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перейдет с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
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