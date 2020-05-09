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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T12:56
https://ria.ru/20200509/1571208844.html
В Испании выявили 604 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570959432_0:192:2048:1344_1036x0_80_0_0_00f110931fb12b298f0f02360cf2bc42.jpg
РИА Новости

В Испании выявили 604 новых случая заражения коронавирусом

12:56 09.05.2020
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© РИА Новости / Елена ШестернинаОткрывшийся магазин в Мадриде
Открывшийся магазин в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
Открывшийся магазин в Мадриде
МАДРИД, 9 мая - РИА Новости. Жертвами коронавируса в Испании за минувшие сутки стали 179 человек, количество погибших вновь опустилось ниже 200.
Общее число жертв составило 26 478. Испания занимает по этому показателю четвертое место в мире после США, Великобритании и Италии.
Выявлено 604 новых случая заражения, с начала эпидемии при помощи тестов ПЦР установлено 223 578 случаев. Выздоровевших вновь больше, чем заразившихся - 2 804. С начала эпидемии выздоровели почти 134 тысячи человек. Таким образом, активными остаются 63 тысячи случаев.
Днем ранее жертвами коронавируса за сутки стали 229 человек, было выявлено 1 095 новых случаев заражения.
В среду испанский конгресс депутатов продлил режим повышенной готовности до 24 мая. Власти страны 28 апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перейдет с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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