МИД Ирана попросил ООН призвать США к ответу за выход из ядерной сделки

ТЕГЕРАН, 9 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой призвать США к ответу за выход из ядерной сделки в годовщину этого события.
"ООН должна была сразу рассмотреть вопрос об ответственности США, призвав к ответственности правительство этой страны за последствия, являющиеся очевидным нарушением устава ООН и международного права", - приводит МИД Ирана выдержки из письма Зарифа к генсеку ООН по случаю выхода США из соглашения 2 года назад - 8 мая 2018 года.
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По словам Зарифа, пришло время Совбеза ООН гарантировать соблюдение ядерного соглашения всеми его сторонами.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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