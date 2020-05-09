Путин поблагодарил военных, которые провели воздушный парад

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу передать благодарность летному составу и наземным службам МО, которые провели и обеспечили парад в Москве и других городах, сообщает пресс-служба Кремля.
В субботу в ряде городов России прошли воздушные парады, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В связи с пандемией коронавируса было решено 9 мая не проводить все запланированные массовые мероприятия в честь праздника, в том числе Парад Победы и шествие "Бессмертного полка". Власти отложили их проведение на более поздний срок, пообещав провести именно в 2020 году, который был объявлен в России Годом памяти и славы.
"Президент РФ Владимир Путин поручил Министру обороны РФ Сергею Шойгу передать благодарность всему летному составу и наземным службам Министерства обороны РФ, которые проводили и обеспечивали воздушный парад в Москве и других городах России в День Победы", - говорится в сообщении.