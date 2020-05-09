Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-09T12:17
https://ria.ru/20200509/1571207810.html
В ДНР организовали автопробег, посвященный 75-й годовщине Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/142966/70/1429667025_0:330:3048:2044_1036x0_80_0_0_02df61c2131bc901b445d539d3791dd8.jpg
РИА Новости

В ДНР организовали автопробег, посвященный 75-й годовщине Победы

12:17 09.05.2020
438
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПразднование Дня победы в ДНР
Празднование Дня победы в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Более одной тысячи автомобилей в Донецке принимают участие в автопробеге, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее руководство ДНР приняло решение перенести из-за ситуации с распространением коронавируса военный парад и торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы.
Корпус автобуса со следами повреждений после обстрела украинскими силовиками в Горловке Донецкой области
7 мая, 18:17
ВСУ обстреляли жителей Донбасса при подготовке ко Дню Победы
"Сегодня в автопробеге принимает участие более 1 тысячи автомобилей. Колонну возглавляет глава Донецкой народной республики Денис Пушилин", - сказал журналистам представитель организатора акции.
Автоколонна стартовала с южных окраин города. Конец автопробега будет в центре, в парке имени Ленинского комсомола возле мемориала "Твоим освободителям, Донбасс", там же находится Вечный огонь и аллея Славы.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Парад в честь Дня Победы в Луганске
18 апреля, 21:57Распространение нового коронавируса
В ЛНР перенесли парад в честь Дня Победы из-за коронавируса
1411002
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)В мире
Рекомендуем
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Плакат, посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Суп из черепах: ветеран рассказала о жизни в тылу в военные годы
Советский офицер ведет корректировку артиллерийского огня на разрушенных улицах Берлина
Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
Производство масок
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС
Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
Банкноты номиналом 2000 рублей
Названа опасность досрочного погашения кредита
Автопробег к 75-ой годовщине Победы в ВОВ в Луганске
В Луганске в честь Дня Победы провели автопробег
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Полицейские в защитных масках на Красной площади в Москве
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
В ЛНР не зафиксировали обстрелов за минувшие сутки
Ополченцы Донецкой народной республики
В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия силовиками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16США прекратили доставку посылок в Эстонию из-за коронавируса
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
16:25Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы на Поклонной горе
Лента новостейМолния