В ДНР организовали автопробег, посвященный 75-й годовщине Победы

ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Более одной тысячи автомобилей в Донецке принимают участие в автопробеге, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее руководство ДНР приняло решение перенести из-за ситуации с распространением коронавируса военный парад и торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы.
"Сегодня в автопробеге принимает участие более 1 тысячи автомобилей. Колонну возглавляет глава Донецкой народной республики Денис Пушилин", - сказал журналистам представитель организатора акции.
Автоколонна стартовала с южных окраин города. Конец автопробега будет в центре, в парке имени Ленинского комсомола возле мемориала "Твоим освободителям, Донбасс", там же находится Вечный огонь и аллея Славы.