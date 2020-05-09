В Якутии зарегистрировали 40 новых случаев заражения коронавирусом

ЯКУТСК, 9 мая - РИА Новости. Сорок новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Якутии, 14 человек выздоровели, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
"Тридцать семь новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Якутске, один случай в Хангаласском, один в Горном и один в Усть-Янском улусах. Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются", - информирует оперштаб.
Семь человек в Якутске находятся в крайне тяжёлом состоянии. За весь период в Якутии официально зарегистрировано 477 случаев коронавируса, четыре летальных исхода.
За сутки всеми лабораториями республики обработано 3709 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 597 человек.
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