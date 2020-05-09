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РИА Наука
2020-05-09T11:59
https://ria.ru/20200509/1571206567.html
Аппарат "Витязь" стал первым "роботом", достигшим дна Марианской впадины
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571206721_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5950d8b67e550a3b4609f4655b2dbc2f.jpg
РИА Новости

Аппарат "Витязь" стал первым "роботом", достигшим дна Марианской впадины

11:54 09.05.2020 (обновлено: 11:59 09.05.2020)
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© Фото предоставлено Фондом перспективных исследованийАвтономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
Автономный необитаемый подводный аппарат Витязь совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
© Фото предоставлено Фондом перспективных исследований
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российский необитаемый подводный аппарат "Витязь" стал первым полностью автономным аппаратом, достигшим дна Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Ранее сообщалось, что российский автономный необитаемый подводный аппарат в преддверии Дня Победы впервые погрузился на дно Марианской впадины и установил там вымпел в честь Победы в Великой Отечественной войне.
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"Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана", - сказали в ФПИ.
Там уточнили, что в отличие от работавших ранее в этом районе аппаратов Kaiko (Япония) и Nereus (США), аппарат "Витязь" функционирует полностью автономно.
"Благодаря использованию в системе управления аппарата элементов искусственного интеллекта, он может самостоятельно обходить препятствия по курсу, находить выход из ограниченного пространства и решать другие интеллектуальные задачи", - сказали в ФПИ.
Генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев сообщил РИА Новости, что испытания аппарата "Витязь" будут продолжены.
"Это первый из экспериментов, которые запланированы в рамках проекта "Витязь". Он осуществлен совместными усилиями российских судостроителей и научных коллективов РАН при поддержке Тихоокеанского флота. Успех эксперимента подтвердил верность выбранных разработчиками комплекса конструкторских решений, а также продемонстрировал эффективное и плодотворное сотрудничество в рамках широкой кооперации участников проекта", - сказал Григорьев.
Он поблагодарил все организации отечественной промышленности, участвующие в проекте. По его словам, проект "Витязь" — это дальнейшее развитие отечественных достижений в области создания глубоководных морских автономных комплексов, в том числе не имеющих ограничений по глубине погружения.
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РИА НаукаФонд перспективных исследованийРоссийская академия наук
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