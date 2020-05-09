На дне Марианской впадины в честь 75-летия Победы установили вымпел

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российский глубоководный аппарат "Витязь" в преддверии Дня Победы установил на дне Марианской впадины вымпел в честь Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
"На дно Марианской впадины доставлен вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказали в ФПИ.
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В фонде отметили, что комплекс полностью состоит из комплектующих отечественного производства.