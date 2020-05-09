Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-09T11:44
https://ria.ru/20200509/1571206148.html
На дне Марианской впадины в честь 75-летия Победы установили вымпел
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571203955_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_330eb04abe15ed6df369fd54b60b047a.jpg
РИА Новости

На дне Марианской впадины в честь 75-летия Победы установили вымпел

11:44 09.05.2020
395
© Фото предоставлено Фондом перспективных исследованийАвтономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
Автономный необитаемый подводный аппарат Витязь совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
© Фото предоставлено Фондом перспективных исследований
Автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российский глубоководный аппарат "Витязь" в преддверии Дня Победы установил на дне Марианской впадины вымпел в честь Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
"На дно Марианской впадины доставлен вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказали в ФПИ.
Исследования обломков бомбардировщика B-29 Superfortress, затонувшего на дне Марианской впадины
23 января, 04:13
Исследования Марианской впадины
В фонде отметили, что комплекс полностью состоит из комплектующих отечественного производства.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде
04:08
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
2620101
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыФонд перспективных исследованийДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
Рекомендуем
Актриса Ольга Куриленко
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
Автономный необитаемый подводный аппарат Витязь совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Репетиция парада ко Дню Победы в Минске
В Минске проходит военный парад по случаю 75-летия Победы
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
Участники парада в Минске в честь 75-летия Победы
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Борисов оценил погружение батискафа на дно Марианского желоба
Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами
Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
Полная Луна, также известная как суперлуние или цветочная Луна в Каире, Египет
Открытие ученых поставило под сомнение теорию возникновения Луны
Врачи
Названо самое опасное свойство коронавируса
Генерал Майкл Флинн
Победа американского генерала открыла дорогу в Москву
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк в Архангельской области
США назвали условие для продления договора СНВ
Мы непобедимы, когда мы вместе: Путин поздравил россиян с Днем Победы
Поздравление Владимира Путина с Днем Победы
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
16:25Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы на Поклонной горе
16:18Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины вылетел из Венесуэлы
Лента новостейМолния