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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T11:41
https://ria.ru/20200509/1571205921.html
В Польше число заболевших коронавирусом выросло до 15 510 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534683_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_a07f50c630c3539def18c0bb2da192a5.jpg
РИА Новости

В Польше число заболевших коронавирусом выросло до 15 510 человек

11:41 09.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Польше увеличилось до 15 510, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным минздрава, за период с вечера пятницы до утра субботы лабораторные исследования выявили коронавирус у 144 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 15 510 заражений коронавирусом.
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
7 мая, 23:55Распространение нового коронавируса
В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19
За минувшие сутки от инфекции скончался один человек. С начала эпидемии зафиксированы 777 летальных исходов.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 768 человек, 102 996 находятся на карантине, 5 437 выздоровели.
В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны.
С понедельника после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПольшаВ мире
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