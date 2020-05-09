В Польше число заболевших коронавирусом выросло до 15 510 человек

Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве. Архивное фото

Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве

ВАРШАВА, 9 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения Количество выявленных случаев заражения коронавирусом Польше увеличилось до 15 510, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за период с вечера пятницы до утра субботы лабораторные исследования выявили коронавирус у 144 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 15 510 заражений коронавирусом.

За минувшие сутки от инфекции скончался один человек. С начала эпидемии зафиксированы 777 летальных исходов.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 768 человек, 102 996 находятся на карантине, 5 437 выздоровели.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны.

С понедельника после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.