Руденя: в Верхневолжье стартовала акция "Флаг Победы"

ТВЕРЬ, 9 мая - РИА Новости. В Тверской области стартовала областная акция "Флаг победы" - из Ржева в муниципальные образования области направились символические Флаги Победы, сообщает пресс-служба областного правительства.

Старт акции дал губернатор области Игорь Руденя

"Сегодня из Ржева мы передали Флаги Победы, которые отправились во все 42 муниципальных образования Тверской области. Они будут размещены на вечное хранение в местных музеях", - сказал глава региона.

Он пояснил, почему именно Ржев выбран городом, откуда взяла старт акция.

"Ржев - это символ духа нашего народа, здесь прошла одна из самых масштабных операций Великой Отечественной. Свою жизнь за Победу и свободу Родины отдали более миллиона советских солдат и офицеров", – сказал Руденя.