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Тверская область
2020-05-09T11:47
https://ria.ru/20200509/1571205449.html
Руденя: в Верхневолжье стартовала акция "Флаг Победы"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571206025_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_94dc38e78dfb60de952d0c9f79be1d6f.jpg
РИА Новости

Руденя: в Верхневолжье стартовала акция "Флаг Победы"

11:32 09.05.2020 (обновлено: 11:47 09.05.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя с флагом в честь дня победы
Губернатор Тверской области Игорь Руденя с флагом в честь дня победы
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 9 мая - РИА Новости. В Тверской области стартовала областная акция "Флаг победы" - из Ржева в муниципальные образования области направились символические Флаги Победы, сообщает пресс-служба областного правительства.
Старт акции дал губернатор области Игорь Руденя.
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"Сегодня из Ржева мы передали Флаги Победы, которые отправились во все 42 муниципальных образования Тверской области. Они будут размещены на вечное хранение в местных музеях", - сказал глава региона.
Он пояснил, почему именно Ржев выбран городом, откуда взяла старт акция.
"Ржев - это символ духа нашего народа, здесь прошла одна из самых масштабных операций Великой Отечественной. Свою жизнь за Победу и свободу Родины отдали более миллиона советских солдат и офицеров", – сказал Руденя.
Флаги отправились на машинах клуба "Лебедушка", являющегося активным участником патриотических акций и проектов. Ежегодно с 2000 года клуб проводит внедорожный рейд "Танковый прорыв" памяти освободителей города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.
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Тверская областьИгорь РуденяДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Тверская областьРжевОбщество
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