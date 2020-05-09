В Молдавии перезахоронили останки 45 солдат, павших в боях ВОВ

КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в Молдавии перезахоронили останки 45 воинов, погибших при освобождении республики во время Великой Отечественной войны.
"Сегодня мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, это день памяти и скорби, поскольку мы вспоминаем о тех, кто сражался за эту землю, за нашу страну. Сегодня мы участвуем в перезахоронении 45 неизвестных солдат, победа была общей — всех народов Советского Союза, и мы были частью этой победы, но в этих гробах находятся останки 45 неизвестных молодых ребят, которые отдали жизнь чтобы мы жили", - сказал Додон.
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Президент подчеркнул, что нынешнее поколение обязано помнить и чтить память героев, передав эту память потомкам. Церемония перезахоронения прошла на Шерпенском плацдарме.
Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года — накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии проживает менее 400 ветеранов, при этом не осталось в живых ни одного Героя СССР.