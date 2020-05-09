В Молдавии перезахоронили останки 45 солдат, павших в боях ВОВ

В Приамурье перезахоронили красноармейца, погибшего в 1942 году

В Приамурье перезахоронили красноармейца, погибшего в 1942 году

Президент подчеркнул, что нынешнее поколение обязано помнить и чтить память героев, передав эту память потомкам. Церемония перезахоронения прошла на Шерпенском плацдарме.

Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года — накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.