На медиаэкранах Москвы транслируют шествие "Бессмертный полк онлайн"

Экран с портретами участников Великой Отечественной войны, размещенный на здании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в рамках акции "Бессмертный полк"

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Трансляция виртуального шествия "Бессмертный полк онлайн" началась в день 75-летия Победы на медиаэкранах в Москве, в том числе на Тверской улице, на Новом Арбате и на медиафасаде МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, передают корреспонденты РИА Новости.

Показ онлайн-шествия проходит 9 мая во всех городах России. В Москве акцию будут показывать, в частности, на экранах в московском метрополитене. Кроме того, многие телеканалы запланировали прямые включения.

Увидеть трансляцию в интернете можно на сайте "Бессмертного полка России", Международного бессмертного полка и в онлайн-кинотеатре "Окко". На этих площадках также предусмотрена возможность перемотать видеозапись на нужный момент и увидеть своего ветерана в строю "Бессмертного полка".

В День Победы 9 мая в 2012-2019 годах во многих городах в России и за рубежом проходили шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширялись. Принять участие в этой акции мог каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

В нынешнем году из-за пандемии коронавируса акция "Бессмертный полк" проходит в онлайн-формате. Для этого в течение нескольких недель был создан ресурс, способный принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда. Однако временные рамки не позволяют показать за один день несколько миллионов человек так, чтобы можно было хорошо рассмотреть ветеранов и прочитать их имена. Поэтому шествие в сети продлится не один день, а столько, сколько потребуется, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками виртуального полка, шагающего по Красной площади.