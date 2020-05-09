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75 лет Великой Победы
2020-05-09T14:49
https://ria.ru/20200509/1571204657.html
На медиаэкранах Москвы транслируют шествие "Бессмертный полк онлайн"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571210227_0:123:3205:1926_1036x0_80_0_0_6eb7c5a4a7e690872fab554c194d2737.jpg
РИА Новости

На медиаэкранах Москвы транслируют шествие "Бессмертный полк онлайн"

11:14 09.05.2020 (обновлено: 14:49 09.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевЭкран с портретами участников Великой Отечественной войны, размещенный на здании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в рамках акции "Бессмертный полк"
Экран с портретами участников Великой Отечественной войны, размещенный на здании кинотеатра Октябрь на Новом Арбате в рамках акции Бессмертный полк
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Трансляция виртуального шествия "Бессмертный полк онлайн" началась в день 75-летия Победы на медиаэкранах в Москве, в том числе на Тверской улице, на Новом Арбате и на медиафасаде МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, передают корреспонденты РИА Новости.
Показ онлайн-шествия проходит 9 мая во всех городах России. В Москве акцию будут показывать, в частности, на экранах в московском метрополитене. Кроме того, многие телеканалы запланировали прямые включения.
Увидеть трансляцию в интернете можно на сайте "Бессмертного полка России", Международного бессмертного полка и в онлайн-кинотеатре "Окко". На этих площадках также предусмотрена возможность перемотать видеозапись на нужный момент и увидеть своего ветерана в строю "Бессмертного полка".
В День Победы 9 мая в 2012-2019 годах во многих городах в России и за рубежом проходили шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширялись. Принять участие в этой акции мог каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.
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В нынешнем году из-за пандемии коронавируса акция "Бессмертный полк" проходит в онлайн-формате. Для этого в течение нескольких недель был создан ресурс, способный принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда. Однако временные рамки не позволяют показать за один день несколько миллионов человек так, чтобы можно было хорошо рассмотреть ветеранов и прочитать их имена. Поэтому шествие в сети продлится не один день, а столько, сколько потребуется, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками виртуального полка, шагающего по Красной площади.
По состоянию на пятницу, на участие в трансляции виртуального шествия "Бессмертный полк – онлайн" поступило свыше 2 миллионов заявок. Последние заявки на участие будут приняты 9 мая до 15:00 по московскому времени.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Репетиция воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.

Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
1 из 10

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Несмотря на пасмурную погоду, в столице в парадном строю пролетели военные вертолеты и самолеты.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ на репетиции воздушной части парада Победы в Москве. Слева: статуя воина на мосту Победы
2 из 10

Несмотря на пасмурную погоду, в столице в парадном строю пролетели военные вертолеты и самолеты.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Участие в репетиции приняли четыре новейших истребителя пятого поколения Су-57.

Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50У на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
3 из 10

Участие в репетиции приняли четыре новейших истребителя пятого поколения Су-57.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Информации об участии истребителей в параде Победы не было до начала репетиции.

Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
4 из 10

Информации об участии истребителей в параде Победы не было до начала репетиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Помимо нового истребителя, над Красной площадью 9 мая в едином строю пролетят бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, транспортные самолеты Ил-76 и Ил-78, боевые и транспортные вертолеты типа Ми-8, Ми-28, Ка-52.

Тяжелые вертолеты Ми-26 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
5 из 10

Помимо нового истребителя, над Красной площадью 9 мая в едином строю пролетят бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, транспортные самолеты Ил-76 и Ил-78, боевые и транспортные вертолеты типа Ми-8, Ми-28, Ка-52.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

В прошлом году воздушную часть парада отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ с гиперзвуковыми ракетами Кинжал летят из Истринского района в Москву на репетиции воздушной части парада Победы
6 из 10

В прошлом году воздушную часть парада отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
7 из 10

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Наземную часть парада решили перенести из-за пандемии коронавируса.

Тяжелый транспортный самолет Ил-76 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
8 из 10

Наземную часть парада решили перенести из-за пандемии коронавируса.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Также было принято решение отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в честь 75-летия Великой Победы.

Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
9 из 10

Также было принято решение отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в честь 75-летия Великой Победы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Однако в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты в честь годовщины Победы.

Дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
10 из 10

Однако в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты в честь годовщины Победы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 10

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 10

Несмотря на пасмурную погоду, в столице в парадном строю пролетели военные вертолеты и самолеты.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 10

Участие в репетиции приняли четыре новейших истребителя пятого поколения Су-57.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 10

Информации об участии истребителей в параде Победы не было до начала репетиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Помимо нового истребителя, над Красной площадью 9 мая в едином строю пролетят бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, транспортные самолеты Ил-76 и Ил-78, боевые и транспортные вертолеты типа Ми-8, Ми-28, Ка-52.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 10

В прошлом году воздушную часть парада отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
7 из 10

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 10

Наземную часть парада решили перенести из-за пандемии коронавируса.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
9 из 10

Также было принято решение отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в честь 75-летия Великой Победы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Однако в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты в честь годовщины Победы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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