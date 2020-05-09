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Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-09T11:11
https://ria.ru/20200509/1571204516.html
Ветеран из Киргизии рассказала, как ела землю в блокаду Ленинграда
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569981725_0:169:3339:2047_1036x0_80_0_0_6dc3b7a4b653a5f6a9acf6ac7ccce5d0.jpg
РИА Новости

Ветеран из Киргизии рассказала, как ела землю в блокаду Ленинграда

11:11 09.05.2020
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© РИА Новости / Всеволод ТарасевичНа улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией
На улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
На улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией. Архивное фото
БИШКЕК, 9 мая - РИА Новости. Жительница Киргизии Анна Кутанова поделилась с РИА Новости воспоминаниями о своем детстве в годы Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде - с клеем, ремнями и землей на обед, спасением домов от пожаров и работой связистом.
Когда началась война, Анне Алексеевне Кутановой было десять лет. Ее родители не стали покидать родной Ленинград во время эвакуации, и семья провела всю блокаду в осажденном городе.
"Все ели - клей, ремни, кожаные вещи. А еще моя мама ходила в район Бадаевских складов. К тому моменту немцы уже разбомбили их. Так вот, там в некоторых местах земля была сладкая от сахара, который на складах был. Ее тоже ели", - говорит блокадница.
Маленькой Анне, наряду с другими детьми, дали совсем не детское поручение - спасать город от пожаров.
"Во время бомбежки бывало, что авиабомбы падали на крыши домов, но не взрывались. Мы брали их железными щипцами и сбрасывали с крыш. Кроме того, мы должны были чистить чердаки от всякого хлама, чтобы он не загорелся", - вспоминает ветеран.
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На второй год блокады юная Анна стала связисткой. Получала донесения в штабе и несла их по адресу. "Иногда прямо во время бомбежки приходилось бегать. Вот так - бегу, а вокруг гул стоит, земля трясется. Страшно было, но доставить поручение было важнее", - рассказывает она.
В 1943 году блокадница получила медаль за оборону Ленинграда. В Киргизию переехала уже после войны вместе со своим супругом. В настоящий момент она возглавляет киргизское общество ленинградских блокадников. В честь 75-летней годовщины Победы получила награды от киргизского президента Сооронбая Жээнбекова и от российского лидера Владимира Путина.
"Сейчас много гостей, вот недавно вручили награды от президента России Владимира Путина и нашего президента Сооронбая Жээнбекова", - рассказала она РИА Новости.
По словам Кутановой, в этом году на празднование 75-летия Победы она планировала полететь в Россию - в Москву или Санкт-Петербург, однако пандемия нового коронавируса нарушила ее планы. "Эта болезнь внесла свои коррективы. Естественно, никуда не поеду. Буду праздновать дома", - говорит она.
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Среди многочисленных поздравлений к 75-летию Победы у Анны Алексеевны есть и письмо от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. "Спасибо вам за то, что вы рядом с нами, щедро делитесь мудростью, жизнелюбием, опытом и знаниями с молодежью. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, любви и заботы близких", - написал Беглов в поздравлении блокаднице.
Всем киргизским ветеранам и труженикам тыла в этом году традиционно будет уделено особое внимание, подчеркивал президент республики, несмотря на отмену мероприятий в честь юбилея Победы в связи с чрезвычайным положением в стране из-за коронавируса. Средства массовой информации широко осветят проекты, посвященные Великой Отечественной войне. Кроме того, всем желающим принять участие в акции "Бессмертный полк" предоставили возможность сделать это в онлайн-формате.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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75 лет Великой ПобедыБлокада Ленинграда (1941-1944)Владимир ПутинЛенинградКиргизияОбщество
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