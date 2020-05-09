Ветеран из Киргизии рассказала, как ела землю в блокаду Ленинграда

На улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией. Архивное фото

На улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией

БИШКЕК, 9 мая - РИА Новости. Жительница Киргизии Анна Кутанова поделилась с РИА Новости воспоминаниями о своем детстве в годы Великой Отечественной войны в Жительница Киргизии Анна Кутанова поделилась с РИА Новости воспоминаниями о своем детстве в годы Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде - с клеем, ремнями и землей на обед, спасением домов от пожаров и работой связистом.

Когда началась война, Анне Алексеевне Кутановой было десять лет. Ее родители не стали покидать родной Ленинград во время эвакуации, и семья провела всю блокаду в осажденном городе.

"Все ели - клей, ремни, кожаные вещи. А еще моя мама ходила в район Бадаевских складов. К тому моменту немцы уже разбомбили их. Так вот, там в некоторых местах земля была сладкая от сахара, который на складах был. Ее тоже ели", - говорит блокадница.

Маленькой Анне, наряду с другими детьми, дали совсем не детское поручение - спасать город от пожаров.

"Во время бомбежки бывало, что авиабомбы падали на крыши домов, но не взрывались. Мы брали их железными щипцами и сбрасывали с крыш. Кроме того, мы должны были чистить чердаки от всякого хлама, чтобы он не загорелся", - вспоминает ветеран.

На второй год блокады юная Анна стала связисткой. Получала донесения в штабе и несла их по адресу. "Иногда прямо во время бомбежки приходилось бегать. Вот так - бегу, а вокруг гул стоит, земля трясется. Страшно было, но доставить поручение было важнее", - рассказывает она.

В 1943 году блокадница получила медаль за оборону Ленинграда. В Киргизию переехала уже после войны вместе со своим супругом. В настоящий момент она возглавляет киргизское общество ленинградских блокадников. В честь 75-летней годовщины Победы получила награды от киргизского президента Сооронбая Жээнбекова и от российского лидера Владимира Путина.

"Сейчас много гостей, вот недавно вручили награды от президента России Владимира Путина и нашего президента Сооронбая Жээнбекова", - рассказала она РИА Новости.

По словам Кутановой, в этом году на празднование 75-летия Победы она планировала полететь в Россию - в Москву или Санкт-Петербург, однако пандемия нового коронавируса нарушила ее планы. "Эта болезнь внесла свои коррективы. Естественно, никуда не поеду. Буду праздновать дома", - говорит она.

Среди многочисленных поздравлений к 75-летию Победы у Анны Алексеевны есть и письмо от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. "Спасибо вам за то, что вы рядом с нами, щедро делитесь мудростью, жизнелюбием, опытом и знаниями с молодежью. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, любви и заботы близких", - написал Беглов в поздравлении блокаднице.