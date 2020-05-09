Спикер Рады призвал писать, а не переписывать историю

Российский опыт привлечения женщин на военную службу уникален.
Российский опыт привлечения женщин на военную службу уникален.
Официально присутствовать в армии женщинам вольнонаемными в госпиталях разрешил воинский устав 1716 года.
Официально присутствовать в армии женщинам вольнонаемными в госпиталях разрешил воинский устав 1716 года.
Считается, что первые женщины-офицеры появились в Русской императорской армии во время Отечественной войны 1812 года.
Считается, что первые женщины-офицеры появились в Русской императорской армии во время Отечественной войны 1812 года.
В годы Первой мировой и Великой Отечественной войн в России впервые в мировой практике появились женские боевые части.
В годы Первой мировой и Великой Отечественной войн в России впервые в мировой практике появились женские боевые части.
Сегодня в отечественных Вооруженных силах служат больше 40 тысяч женщин.
Сегодня в отечественных Вооруженных силах служат больше 40 тысяч женщин.
Около четырех тысяч из них — офицеры, семь с половиной тысяч — прапорщики и мичманы.
Около четырех тысяч из них — офицеры, семь с половиной тысяч — прапорщики и мичманы.
Дамы в погонах служат по контракту по более чем 150 специальностям во всех видах и родах войск, округах, соединениях и воинских частях.
Дамы в погонах служат по контракту по более чем 150 специальностям во всех видах и родах войск, округах, соединениях и воинских частях.
Больше всего женщин в подразделениях связи, медицинской, вещевой и продовольственной службах.
Больше всего женщин в подразделениях связи, медицинской, вещевой и продовольственной службах.
Пока в российских Вооруженных фактически нет женщин, командующих боевыми частями и подразделениями.
Пока в российских Вооруженных фактически нет женщин, командующих боевыми частями и подразделениями.
Однако в военных вузах учатся девушки, настроенные в недалеком будущем командовать океанскими и воздушными кораблями, руководить высадкой десантов.
Однако в военных вузах учатся девушки, настроенные в недалеком будущем командовать океанскими и воздушными кораблями, руководить высадкой десантов.
А пока девушки-военнослужащие осваивают новые для себя обязанности.
А пока девушки-военнослужащие осваивают новые для себя обязанности.
Впервые представительницы прекрасного пола приняли участие в параде Победы на Красной площади 2016 года и стали настоящим событием.
Впервые представительницы прекрасного пола приняли участие в параде Победы на Красной площади 2016 года и стали настоящим событием.
С тех пор женщин-военнослужащих на Красной площади заметно прибавилось.
С тех пор женщин-военнослужащих на Красной площади заметно прибавилось.
На параде в честь 74-й годовщины Победы дебютировало женское подразделение Военной академии воздушно-космической обороны.
На параде в честь 74-й годовщины Победы дебютировало женское подразделение Военной академии воздушно-космической обороны.
Женский взвод впервые прошел в составе роты Почетного караула.
Женский взвод впервые прошел в составе роты Почетного караула.
Девушки энергично маршировали в составе парадных расчетов, не отставая от мужчин.
Девушки энергично маршировали в составе парадных расчетов, не отставая от мужчин.
В этом году дамы в погонах готовились впервые открыть парад Победы в Екатеринбурге.
В этом году дамы в погонах готовились впервые открыть парад Победы в Екатеринбурге.
Быть ведущими на земле, на море и в воздухе — для женщин нет ничего недосягаемого.
Быть ведущими на земле, на море и в воздухе — для женщин нет ничего недосягаемого.
Российский опыт привлечения женщин на военную службу уникален.
Официально присутствовать в армии женщинам вольнонаемными в госпиталях разрешил воинский устав 1716 года.
Считается, что первые женщины-офицеры появились в Русской императорской армии во время Отечественной войны 1812 года.
В годы Первой мировой и Великой Отечественной войн в России впервые в мировой практике появились женские боевые части.
Сегодня в отечественных Вооруженных силах служат больше 40 тысяч женщин.
Около четырех тысяч из них — офицеры, семь с половиной тысяч — прапорщики и мичманы.
Дамы в погонах служат по контракту по более чем 150 специальностям во всех видах и родах войск, округах, соединениях и воинских частях.
Больше всего женщин в подразделениях связи, медицинской, вещевой и продовольственной службах.
Пока в российских Вооруженных фактически нет женщин, командующих боевыми частями и подразделениями.
Однако в военных вузах учатся девушки, настроенные в недалеком будущем командовать океанскими и воздушными кораблями, руководить высадкой десантов.
А пока девушки-военнослужащие осваивают новые для себя обязанности.
Впервые представительницы прекрасного пола приняли участие в параде Победы на Красной площади 2016 года и стали настоящим событием.
С тех пор женщин-военнослужащих на Красной площади заметно прибавилось.
На параде в честь 74-й годовщины Победы дебютировало женское подразделение Военной академии воздушно-космической обороны.
Женский взвод впервые прошел в составе роты Почетного караула.
Девушки энергично маршировали в составе парадных расчетов, не отставая от мужчин.
В этом году дамы в погонах готовились впервые открыть парад Победы в Екатеринбурге.
Быть ведущими на земле, на море и в воздухе — для женщин нет ничего недосягаемого.