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75 лет Великой Победы
2020-05-09T11:10
https://ria.ru/20200509/1571204415.html
Спикер Рады призвал писать, а не переписывать историю
https://cdn21.img.ria.ru/images/155804/86/1558048641_0:0:2419:1361_1036x0_80_0_0_e21ee90cea4a2d3ef1902de58fece8c7.jpg
РИА Новости

Спикер Рады призвал писать, а не переписывать историю

11:10 09.05.2020
461
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков. Архивное фото
КИЕВ, 9 мая – РИА Новости. Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в ходе мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, почтил память погибших в ходе Второй мировой войны и заявил, что люди не должны переписывать историю - они должны ее писать и помнить ее.
"День победы – это, с одной стороны, праздник, а с другой - напоминание о тех уроках истории и тех людей, которые сделали очень много, чтобы сегодня мы с вами могли свободно общаться и жить на родной земле. Кто-то отдал за это жизнь, кто-то - здоровье, кто-то отдавал еще много-много лет нашему государству, восстанавливая его после войны", - цитирует Разумкова пресс-служба Верховной рады.
Разумков отметил, что независимо от политических видений история должна оставаться историей, и каждый должен помнить те положительные и отрицательные уроки, которые она приносила. "Люди не должны переписывать историю - они должны ее писать. Если мы хотим двигаться вперед, то надо помнить те исторические события и веховые точки, через которые проходило государство", - подчеркнул он.
В торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу Вечной славы на Могиле Неизвестного Солдата также приняли участие первый заместитель председателя Руслан Стефанчук и председатели парламентских комитетов.
Красота в погонах: девушки на парадах
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Российский опыт привлечения женщин на военную службу уникален.

Парадные расчеты на генеральной репетиции военного парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1 из 18

Российский опыт привлечения женщин на военную службу уникален.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Официально присутствовать в армии женщинам вольнонаемными в госпиталях разрешил воинский устав 1716 года.

Барабанщицы Волгоградской академии МВД во время репетиции парада Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
2 из 18

Официально присутствовать в армии женщинам вольнонаемными в госпиталях разрешил воинский устав 1716 года.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Считается, что первые женщины-офицеры появились в Русской императорской армии во время Отечественной войны 1812 года.

Военнослужащий на военном параде в Севастополе, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
3 из 18

Считается, что первые женщины-офицеры появились в Русской императорской армии во время Отечественной войны 1812 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В годы Первой мировой и Великой Отечественной войн в России впервые в мировой практике появились женские боевые части.

Курсанты Московского университета Министерства внутренних дел РФ имени В. Я. Кикотя на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
4 из 18

В годы Первой мировой и Великой Отечественной войн в России впервые в мировой практике появились женские боевые части.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Сегодня в отечественных Вооруженных силах служат больше 40 тысяч женщин.

Девушки-курсанты во время военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Симферополе
5 из 18

Сегодня в отечественных Вооруженных силах служат больше 40 тысяч женщин.

© РИА Новости / Александр Полегенько
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Около четырех тысяч из них — офицеры, семь с половиной тысяч — прапорщики и мичманы.

Военнослужащие на военном параде в Мурманске, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
6 из 18

Около четырех тысяч из них — офицеры, семь с половиной тысяч — прапорщики и мичманы.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Дамы в погонах служат по контракту по более чем 150 специальностям во всех видах и родах войск, округах, соединениях и воинских частях.

Военнослужащие во время военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
7 из 18

Дамы в погонах служат по контракту по более чем 150 специальностям во всех видах и родах войск, округах, соединениях и воинских частях.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Больше всего женщин в подразделениях связи, медицинской, вещевой и продовольственной службах.

Во время военного парада на Площади Тысячелетия в Казани
8 из 18

Больше всего женщин в подразделениях связи, медицинской, вещевой и продовольственной службах.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Пока в российских Вооруженных фактически нет женщин, командующих боевыми частями и подразделениями.

Курсантки Военного университета министерства обороны РФ на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
9 из 18

Пока в российских Вооруженных фактически нет женщин, командующих боевыми частями и подразделениями.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Однако в военных вузах учатся девушки, настроенные в недалеком будущем командовать океанскими и воздушными кораблями, руководить высадкой десантов.

Курсанты Московского университета Министерства внутренних дел РФ имени В. Я. Кикотя перед началом военного парада на Красной площади
10 из 18

Однако в военных вузах учатся девушки, настроенные в недалеком будущем командовать океанскими и воздушными кораблями, руководить высадкой десантов.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

А пока девушки-военнослужащие осваивают новые для себя обязанности.

Девушки-курсанты Московского университета Министерства внутренних дел РФ имени В. Я. Кикотя на военном параде на Красной площади
11 из 18

А пока девушки-военнослужащие осваивают новые для себя обязанности.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Даничев

Впервые представительницы прекрасного пола приняли участие в параде Победы на Красной площади 2016 года и стали настоящим событием.

Парадные расчеты военнослужащих на военном параде в Санкт-Петербурге
12 из 18

Впервые представительницы прекрасного пола приняли участие в параде Победы на Красной площади 2016 года и стали настоящим событием.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

С тех пор женщин-военнослужащих на Красной площади заметно прибавилось.

Парадный расчет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
13 из 18

С тех пор женщин-военнослужащих на Красной площади заметно прибавилось.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На параде в честь 74-й годовщины Победы дебютировало женское подразделение Военной академии воздушно-космической обороны.

Курсантки на репетиции парада Победы
14 из 18

На параде в честь 74-й годовщины Победы дебютировало женское подразделение Военной академии воздушно-космической обороны.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Женский взвод впервые прошел в составе роты Почетного караула.

Парадные расчеты военнослужащих на военном параде в Санкт-Петербурге
15 из 18

Женский взвод впервые прошел в составе роты Почетного караула.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Девушки энергично маршировали в составе парадных расчетов, не отставая от мужчин.

Cводный парадный расчет женщин-военнослужащих Военного университета министерства обороны РФ во время военного парада в Москве
16 из 18

Девушки энергично маршировали в составе парадных расчетов, не отставая от мужчин.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

В этом году дамы в погонах готовились впервые открыть парад Победы в Екатеринбурге.

Курсанты Московского университета Министерства внутренних дел РФ имени В. Я. Кикотя на военном параде на Красной площади
17 из 18

В этом году дамы в погонах готовились впервые открыть парад Победы в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Быть ведущими на земле, на море и в воздухе — для женщин нет ничего недосягаемого.

Знаменная группа во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
18 из 18

Быть ведущими на земле, на море и в воздухе — для женщин нет ничего недосягаемого.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 18

Российский опыт привлечения женщин на военную службу уникален.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 18

Официально присутствовать в армии женщинам вольнонаемными в госпиталях разрешил воинский устав 1716 года.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
3 из 18

Считается, что первые женщины-офицеры появились в Русской императорской армии во время Отечественной войны 1812 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 18

В годы Первой мировой и Великой Отечественной войн в России впервые в мировой практике появились женские боевые части.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
5 из 18

Сегодня в отечественных Вооруженных силах служат больше 40 тысяч женщин.

© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
6 из 18

Около четырех тысяч из них — офицеры, семь с половиной тысяч — прапорщики и мичманы.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
7 из 18

Дамы в погонах служат по контракту по более чем 150 специальностям во всех видах и родах войск, округах, соединениях и воинских частях.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
8 из 18

Больше всего женщин в подразделениях связи, медицинской, вещевой и продовольственной службах.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 18

Пока в российских Вооруженных фактически нет женщин, командующих боевыми частями и подразделениями.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
10 из 18

Однако в военных вузах учатся девушки, настроенные в недалеком будущем командовать океанскими и воздушными кораблями, руководить высадкой десантов.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
11 из 18

А пока девушки-военнослужащие осваивают новые для себя обязанности.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 18

Впервые представительницы прекрасного пола приняли участие в параде Победы на Красной площади 2016 года и стали настоящим событием.

© РИА Новости / Алексей Даничев
13 из 18

С тех пор женщин-военнослужащих на Красной площади заметно прибавилось.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
14 из 18

На параде в честь 74-й годовщины Победы дебютировало женское подразделение Военной академии воздушно-космической обороны.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
15 из 18

Женский взвод впервые прошел в составе роты Почетного караула.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
16 из 18

Девушки энергично маршировали в составе парадных расчетов, не отставая от мужчин.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
17 из 18

В этом году дамы в погонах готовились впервые открыть парад Победы в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
18 из 18

Быть ведущими на земле, на море и в воздухе — для женщин нет ничего недосягаемого.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
"В этот день я хочу искренне поблагодарить и низко поклониться всем тем, кто освобождал свою родину и принес мир в Европу. В этот день мы чествуем героев, которые закончили войну. Они прошли через нечеловеческие испытания, отдавали свои жизни и здоровье с верой в победу справедливости. Безграничная благодарность ветеранам Второй мировой войны. Светлая память погибшим. С Днем Победы, Украина!" - говорится в обращении Разумкова, опубликованном на сайте.
На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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