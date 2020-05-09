Спикер Рады призвал писать, а не переписывать историю

"День победы – это, с одной стороны, праздник, а с другой - напоминание о тех уроках истории и тех людей, которые сделали очень много, чтобы сегодня мы с вами могли свободно общаться и жить на родной земле. Кто-то отдал за это жизнь, кто-то - здоровье, кто-то отдавал еще много-много лет нашему государству, восстанавливая его после войны", - цитирует Разумкова пресс-служба Верховной рады.

Разумков отметил, что независимо от политических видений история должна оставаться историей, и каждый должен помнить те положительные и отрицательные уроки, которые она приносила. "Люди не должны переписывать историю - они должны ее писать. Если мы хотим двигаться вперед, то надо помнить те исторические события и веховые точки, через которые проходило государство", - подчеркнул он.

В торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу Вечной славы на Могиле Неизвестного Солдата также приняли участие первый заместитель председателя Руслан Стефанчук и председатели парламентских комитетов.

"В этот день я хочу искренне поблагодарить и низко поклониться всем тем, кто освобождал свою родину и принес мир в Европу. В этот день мы чествуем героев, которые закончили войну. Они прошли через нечеловеческие испытания, отдавали свои жизни и здоровье с верой в победу справедливости. Безграничная благодарность ветеранам Второй мировой войны. Светлая память погибшим. С Днем Победы, Украина!" - говорится в обращении Разумкова, опубликованном на сайте.