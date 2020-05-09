Красота в погонах: девушки на парадах

Женщин-военнослужащих в российской армии становится год от года все больше. Дамы в погонах дебютировали на парадах Победы не так давно, но без очаровательных девушек теперь невозможно представить себе ни одно торжественное мероприятие. Армия, которая радует глаз, — в фотоленте Ria.ru.