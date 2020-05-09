Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-09T10:00
https://ria.ru/20200509/1570345720.html
Красота в погонах: девушки на парадах
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570343962_0:72:3010:1765_1036x0_80_0_0_7cf7dae5f1277b9b562f1294ee12a652.jpg
РИА Новости

Красота в погонах: девушки на парадах

09:55 09.05.2020 (обновлено: 10:00 09.05.2020)
2558
Женщин-военнослужащих в российской армии становится год от года все больше. Дамы в погонах дебютировали на парадах Победы не так давно, но без очаровательных девушек теперь невозможно представить себе ни одно торжественное мероприятие. Армия, которая радует глаз, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Российский опыт привлечения женщин на военную службу уникален.

Парадные расчеты на генеральной репетиции военного парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1 из 18

Российский опыт привлечения женщин на военную службу уникален.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Официально присутствовать в армии женщинам вольнонаемными в госпиталях разрешил воинский устав 1716 года.

Барабанщицы Волгоградской академии МВД во время репетиции парада Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
2 из 18

Официально присутствовать в армии женщинам вольнонаемными в госпиталях разрешил воинский устав 1716 года.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Считается, что первые женщины-офицеры появились в Русской императорской армии во время Отечественной войны 1812 года.

Военнослужащий на военном параде в Севастополе, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
3 из 18

Считается, что первые женщины-офицеры появились в Русской императорской армии во время Отечественной войны 1812 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В годы Первой мировой и Великой Отечественной войн в России впервые в мировой практике появились женские боевые части.

Курсанты Московского университета Министерства внутренних дел РФ имени В. Я. Кикотя на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
4 из 18

В годы Первой мировой и Великой Отечественной войн в России впервые в мировой практике появились женские боевые части.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Сегодня в отечественных Вооруженных силах служат больше 40 тысяч женщин.

Девушки-курсанты во время военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Симферополе
5 из 18

Сегодня в отечественных Вооруженных силах служат больше 40 тысяч женщин.

© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Около четырех тысяч из них — офицеры, семь с половиной тысяч — прапорщики и мичманы.

Военнослужащие на военном параде в Мурманске, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
6 из 18

Около четырех тысяч из них — офицеры, семь с половиной тысяч — прапорщики и мичманы.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Дамы в погонах служат по контракту по более чем 150 специальностям во всех видах и родах войск, округах, соединениях и воинских частях.

Военнослужащие во время военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
7 из 18

Дамы в погонах служат по контракту по более чем 150 специальностям во всех видах и родах войск, округах, соединениях и воинских частях.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Больше всего женщин в подразделениях связи, медицинской, вещевой и продовольственной службах.

Во время военного парада на Площади Тысячелетия в Казани
8 из 18

Больше всего женщин в подразделениях связи, медицинской, вещевой и продовольственной службах.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Пока в российских Вооруженных фактически нет женщин, командующих боевыми частями и подразделениями.

Курсантки Военного университета министерства обороны РФ на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
9 из 18

Пока в российских Вооруженных фактически нет женщин, командующих боевыми частями и подразделениями.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Однако в военных вузах учатся девушки, настроенные в недалеком будущем командовать океанскими и воздушными кораблями, руководить высадкой десантов.

Курсанты Московского университета Министерства внутренних дел РФ имени В. Я. Кикотя перед началом военного парада на Красной площади
10 из 18

Однако в военных вузах учатся девушки, настроенные в недалеком будущем командовать океанскими и воздушными кораблями, руководить высадкой десантов.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

А пока девушки-военнослужащие осваивают новые для себя обязанности.

Девушки-курсанты Московского университета Министерства внутренних дел РФ имени В. Я. Кикотя на военном параде на Красной площади
11 из 18

А пока девушки-военнослужащие осваивают новые для себя обязанности.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев

Впервые представительницы прекрасного пола приняли участие в параде Победы на Красной площади 2016 года и стали настоящим событием.

Парадные расчеты военнослужащих на военном параде в Санкт-Петербурге
12 из 18

Впервые представительницы прекрасного пола приняли участие в параде Победы на Красной площади 2016 года и стали настоящим событием.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

С тех пор женщин-военнослужащих на Красной площади заметно прибавилось.

Парадный расчет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
13 из 18

С тех пор женщин-военнослужащих на Красной площади заметно прибавилось.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На параде в честь 74-й годовщины Победы дебютировало женское подразделение Военной академии воздушно-космической обороны.

Курсантки на репетиции парада Победы
14 из 18

На параде в честь 74-й годовщины Победы дебютировало женское подразделение Военной академии воздушно-космической обороны.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Женский взвод впервые прошел в составе роты Почетного караула.

Парадные расчеты военнослужащих на военном параде в Санкт-Петербурге
15 из 18

Женский взвод впервые прошел в составе роты Почетного караула.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Девушки энергично маршировали в составе парадных расчетов, не отставая от мужчин.

Cводный парадный расчет женщин-военнослужащих Военного университета министерства обороны РФ во время военного парада в Москве
16 из 18

Девушки энергично маршировали в составе парадных расчетов, не отставая от мужчин.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

В этом году дамы в погонах готовились впервые открыть парад Победы в Екатеринбурге.

Курсанты Московского университета Министерства внутренних дел РФ имени В. Я. Кикотя на военном параде на Красной площади
17 из 18

В этом году дамы в погонах готовились впервые открыть парад Победы в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Быть ведущими на земле, на море и в воздухе — для женщин нет ничего недосягаемого.

Знаменная группа во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
18 из 18

Быть ведущими на земле, на море и в воздухе — для женщин нет ничего недосягаемого.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
15653125
Обсудить 1
75 лет Великой ПобедыВооруженные силы РФДень ПобедыПарад ПобедыФото
Рекомендуем
LIVE: Владимир Путин участвует в торжественных мероприятиях в День Победы
Обращение Владимира Путина к россиянам. Прямая трансляция
Москвичи подкидывают офицера в день победы 9 мая 1945 г. на Красной площади
Самый счастливый день. Девятое мая 1945 года в фотографиях
Акция Бессмертный полк в Краснодаре
Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж
Штурм Рейхстага. Май 1945 года
"Никто не ожидал": что Красная армия делала с пленными немцами в Берлине
Галина Брок в летной форме, фотография из личного архива войны Галины Брок-Бельцовой
Откровения "дневной фурии", прошедшей всю войну
Ученики средней школы направляются к автобусам в Йорке, штат Мэн
Три четверти школьников неграмотны: в США хоронят систему образования
Генерал Майкл Флинн
Победа американского генерала открыла дорогу в Москву
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля
Мир без России: проблемы, которых бы не было
Автономный необитаемый подводный аппарат Витязь совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Полная Луна, также известная как суперлуние или цветочная Луна в Каире, Египет
Открытие ученых поставило под сомнение теорию возникновения Луны
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Жители города Познань приветствуют советских воинов-освободителей
Легендарные советские танки времен Великой Отечественной войны
Украинская антарктическая станция Академик Вернадский
Украинский повар покончил с собой в Антарктиде
Жители Праги встречают советских солдат, освободивших город от фашистов во время Великой Отечественной войны
Последний рубеж: чего стоило Красной армии освобождение Чехословакии
LIVE: Авиапарад в честь 75-летия Победы
Авиационный парад в Москве. Прямая трансляция
Воздушный парад Победы в Москве
Авиационные парады Победы в российских регионах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
16:25Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы на Поклонной горе
16:18Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины вылетел из Венесуэлы
16:15Силовики установили 500 мин у дороги, используемой ОБСЕ, заявили в ЛНР
16:14В Самарской области умерла 81-летняя пациентка с COVID-19
16:14Эпидемиологическая ситуация в Испании может ухудшиться, сообщил эксперт
16:12Милла Йовович в День Победы рассказала о своих русских бабушке и дедушке
Лента новостейМолния