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75 лет Великой Победы
2020-05-09T11:00
https://ria.ru/20200509/1571203783.html
В Ашхабаде прошла акция "Бессмертный полк" в честь 75-летия Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/148782/58/1487825888_0:179:3007:1870_1036x0_80_0_0_daacb3c1d838b1ab25aac8129cb766f8.jpg
РИА Новости

В Ашхабаде прошла акция "Бессмертный полк" в честь 75-летия Победы

11:00 09.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМонумент "Благополучие" в Ашхабаде
Монумент Благополучие в Ашхабаде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Монумент "Благополучие" в Ашхабаде. Архивное фото
АШХАБАД, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в честь 75-летия Победы состоялось в туркмено-российской школе имени Пушкина Ашхабада, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ученики школы, многие в одежде, стилизованной под военную форму тех лет, с портретами своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли в торжественном шествии вокруг здания школы.
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08:5975 лет Великой Победы
Летчики ЗВО примут участие в акции "Воздушный Бессмертный полк"
Эта акция в пятый раз проводится в Ашхабаде по инициативе российского посольства.
Перед началом шествия советник-посланник диппредставительства РФ в Туркменистане Константин Шлыков поздравил ветеранов войны, всех участников "Бессмертного полка" с Днем Победы. Он отметил, что 75 лет назад закончилась самая кровопролитная в истории человечества война, которая оставила след в жизни каждой семьи.
"У каждого из нас есть семейная история о ком-то, кто воевал, трудился в тылу, кто не вернулся с фронта. И главные уроки, которые человечество извлекло из Второй мировой войны, это недопустимость повторения ее ужасов", - сказал российский дипломат.
По его словам, именно эти уроки и привели к созданию, тоже 75 лет назад, Организации Объединенных Наций, в рамках которой успешно сотрудничают Россия и нейтральный Туркменистан.
LIVE: Акция Бессмертный полк в онлайн-формате
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Акция "Бессмертный полк". Прямая трансляция
Он также отметил, что об уровне культуры и цивилизованности страны можно судить по тому, насколько страна помнит свое прошлое, своих героев, сохраняет свою историческую память.
"И глядя сегодня на портреты участников войны в руках наших школьников, глядя на всех вас я не могу не сказать, что наши страны - Россия и Туркменистан, этот экзамен с честью выдержали", - подчеркнул советник-посланник посольства РФ.
По данным советского периода, 300 тысяч жителей Туркмении принимали участие в боях Великой Отечественной войны, 86 тысяч солдат и офицеров из Туркменской ССР погибли на войне. Уже в годы независимости все они были объявлены Национальными Героями Туркменистана. 78 тысяч воинов из Туркмении награждены орденами и медалями, 112 человек стали Героями Советского Союза.
Согласно сообщениям официальных туркменских властей, случаи заболевания коронавирусом нового типа в стране не зафиксированы. Отсутствие в этой связи самоизоляции, позволяет проводить в стране праздничные мероприятия, в том числе, и посвященные Дню Победы, без особых ограничений.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1600001
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75 лет Великой ПобедыАкция "Бессмертный полк"Константин ШлыковДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ТуркменияАшхабадВ мире
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