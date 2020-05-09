В Ашхабаде прошла акция "Бессмертный полк" в честь 75-летия Победы

АШХАБАД, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в честь Шествие "Бессмертного полка" в честь 75-летия Победы состоялось в туркмено-российской школе имени Пушкина Ашхабада, сообщает корреспондент РИА Новости.

Ученики школы, многие в одежде, стилизованной под военную форму тех лет, с портретами своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли в торжественном шествии вокруг здания школы.

Эта акция в пятый раз проводится в Ашхабаде по инициативе российского посольства.

Перед началом шествия советник-посланник диппредставительства РФ в Туркменистане Константин Шлыков поздравил ветеранов войны, всех участников "Бессмертного полка" с Днем Победы. Он отметил, что 75 лет назад закончилась самая кровопролитная в истории человечества война, которая оставила след в жизни каждой семьи.

"У каждого из нас есть семейная история о ком-то, кто воевал, трудился в тылу, кто не вернулся с фронта. И главные уроки, которые человечество извлекло из Второй мировой войны, это недопустимость повторения ее ужасов", - сказал российский дипломат.

По его словам, именно эти уроки и привели к созданию, тоже 75 лет назад, Организации Объединенных Наций, в рамках которой успешно сотрудничают Россия и нейтральный Туркменистан.

Он также отметил, что об уровне культуры и цивилизованности страны можно судить по тому, насколько страна помнит свое прошлое, своих героев, сохраняет свою историческую память.

"И глядя сегодня на портреты участников войны в руках наших школьников, глядя на всех вас я не могу не сказать, что наши страны - Россия и Туркменистан, этот экзамен с честью выдержали", - подчеркнул советник-посланник посольства РФ.

По данным советского периода, 300 тысяч жителей Туркмении принимали участие в боях Великой Отечественной войны, 86 тысяч солдат и офицеров из Туркменской ССР погибли на войне. Уже в годы независимости все они были объявлены Национальными Героями Туркменистана. 78 тысяч воинов из Туркмении награждены орденами и медалями, 112 человек стали Героями Советского Союза.