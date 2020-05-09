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75 лет Великой Победы
2020-05-09T10:57
https://ria.ru/20200509/1571203699.html
Генсек ООН заявил о готовности посетить Россию после окончания пандемии
https://cdn25.img.ria.ru/images/155163/22/1551632252_0:319:3072:2047_1036x0_80_0_0_5ebba053f82732c4f90e0fe955254eeb.jpg
РИА Новости

Генсек ООН заявил о готовности посетить Россию после окончания пандемии

10:57 09.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 9 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш готов посетить Москву, чтобы принять участие в памятных мероприятиях в честь Победы в Великой Отечественной войне, после того как мир справится с пандемией коронавируса.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Парад Победы 9 мая на Красной площади переносится из-за пандемии коронавируса. По словам главы государства, все торжественные мероприятия пройдут позже в 2020 году, который объявлен в России Годом памяти и славы.
"Сейчас я могу участвовать в мероприятиях только удаленно. Я с нетерпением жду возможности принять участие в памятных церемониях в Москве, как только мы справимся с коронавирусом", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, планирует ли он участвовать в торжествах в Москве, когда будет объявлена новая дата.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Репетиция воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.

Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
1 из 10

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Несмотря на пасмурную погоду, в столице в парадном строю пролетели военные вертолеты и самолеты.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ на репетиции воздушной части парада Победы в Москве. Слева: статуя воина на мосту Победы
2 из 10

Несмотря на пасмурную погоду, в столице в парадном строю пролетели военные вертолеты и самолеты.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Участие в репетиции приняли четыре новейших истребителя пятого поколения Су-57.

Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50У на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
3 из 10

Участие в репетиции приняли четыре новейших истребителя пятого поколения Су-57.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Информации об участии истребителей в параде Победы не было до начала репетиции.

Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
4 из 10

Информации об участии истребителей в параде Победы не было до начала репетиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Помимо нового истребителя, над Красной площадью 9 мая в едином строю пролетят бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, транспортные самолеты Ил-76 и Ил-78, боевые и транспортные вертолеты типа Ми-8, Ми-28, Ка-52.

Тяжелые вертолеты Ми-26 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
5 из 10

Помимо нового истребителя, над Красной площадью 9 мая в едином строю пролетят бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, транспортные самолеты Ил-76 и Ил-78, боевые и транспортные вертолеты типа Ми-8, Ми-28, Ка-52.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

В прошлом году воздушную часть парада отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ с гиперзвуковыми ракетами Кинжал летят из Истринского района в Москву на репетиции воздушной части парада Победы
6 из 10

В прошлом году воздушную часть парада отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
7 из 10

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Наземную часть парада решили перенести из-за пандемии коронавируса.

Тяжелый транспортный самолет Ил-76 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
8 из 10

Наземную часть парада решили перенести из-за пандемии коронавируса.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Также было принято решение отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в честь 75-летия Великой Победы.

Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
9 из 10

Также было принято решение отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в честь 75-летия Великой Победы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Однако в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты в честь годовщины Победы.

Дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
10 из 10

Однако в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты в честь годовщины Победы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 10

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 10

Несмотря на пасмурную погоду, в столице в парадном строю пролетели военные вертолеты и самолеты.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 10

Участие в репетиции приняли четыре новейших истребителя пятого поколения Су-57.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 10

Информации об участии истребителей в параде Победы не было до начала репетиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 10

Помимо нового истребителя, над Красной площадью 9 мая в едином строю пролетят бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, транспортные самолеты Ил-76 и Ил-78, боевые и транспортные вертолеты типа Ми-8, Ми-28, Ка-52.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 10

В прошлом году воздушную часть парада отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
7 из 10

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 10

Наземную часть парада решили перенести из-за пандемии коронавируса.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
9 из 10

Также было принято решение отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в честь 75-летия Великой Победы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Однако в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты в честь годовщины Победы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1120001
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешВеликая Отечественная война (1941-1945)ООН
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