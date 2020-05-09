Генсек ООН заявил о готовности посетить Россию после окончания пандемии

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.
В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.
Несмотря на пасмурную погоду, в столице в парадном строю пролетели военные вертолеты и самолеты.
Несмотря на пасмурную погоду, в столице в парадном строю пролетели военные вертолеты и самолеты.
Участие в репетиции приняли четыре новейших истребителя пятого поколения Су-57.
Участие в репетиции приняли четыре новейших истребителя пятого поколения Су-57.
Информации об участии истребителей в параде Победы не было до начала репетиции.
Информации об участии истребителей в параде Победы не было до начала репетиции.
Помимо нового истребителя, над Красной площадью 9 мая в едином строю пролетят бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, транспортные самолеты Ил-76 и Ил-78, боевые и транспортные вертолеты типа Ми-8, Ми-28, Ка-52.
Помимо нового истребителя, над Красной площадью 9 мая в едином строю пролетят бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, транспортные самолеты Ил-76 и Ил-78, боевые и транспортные вертолеты типа Ми-8, Ми-28, Ка-52.
В прошлом году воздушную часть парада отменили из-за неблагоприятных погодных условий.
В прошлом году воздушную часть парада отменили из-за неблагоприятных погодных условий.
В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Наземную часть парада решили перенести из-за пандемии коронавируса.
Наземную часть парада решили перенести из-за пандемии коронавируса.
Также было принято решение отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в честь 75-летия Великой Победы.
Также было принято решение отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в честь 75-летия Великой Победы.
Однако в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты в честь годовщины Победы.
Однако в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты в честь годовщины Победы.
В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.
Несмотря на пасмурную погоду, в столице в парадном строю пролетели военные вертолеты и самолеты.
Участие в репетиции приняли четыре новейших истребителя пятого поколения Су-57.
Информации об участии истребителей в параде Победы не было до начала репетиции.
Помимо нового истребителя, над Красной площадью 9 мая в едином строю пролетят бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, транспортные самолеты Ил-76 и Ил-78, боевые и транспортные вертолеты типа Ми-8, Ми-28, Ка-52.
В прошлом году воздушную часть парада отменили из-за неблагоприятных погодных условий.
В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Наземную часть парада решили перенести из-за пандемии коронавируса.
Также было принято решение отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в честь 75-летия Великой Победы.
Однако в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты в честь годовщины Победы.