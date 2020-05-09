Путин примет участие в смотре марша караулов Президентского полка

"Будет смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка. Президент выступит перед полком", - сказал Песков.

Путин с утра возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата и алые гвоздики к мемориалам городов-героев в Александровском саду, а также выступил с обращением к ветеранам и всем россиянам.