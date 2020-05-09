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75 лет Великой Победы
2020-05-09T11:06
https://ria.ru/20200509/1571203571.html
Путин примет участие в смотре марша караулов Президентского полка
https://cdn25.img.ria.ru/images/155785/72/1557857278_0:250:3072:1978_1036x0_80_0_0_1aa436579bd2cc83d3fd61e9fbefe75b.jpg
РИА Новости

Путин примет участие в смотре марша караулов Президентского полка

10:55 09.05.2020 (обновлено: 11:06 09.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковВоеннослужащие роты специального караула Президентского полка
Военнослужащие роты специального караула Президентского полка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Военнослужащие роты специального караула Президентского полка. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в смотре марша пеших и конных караулов Президентского полка, выступит перед полком, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Будет смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка. Президент выступит перед полком", - сказал Песков.
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Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
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