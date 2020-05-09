Путин примет участие в смотре марша караулов Президентского полка

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в смотре марша пеших и конных караулов Президентского полка, выступит перед полком, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Будет смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка. Президент выступит перед полком", - сказал Песков.
Путин с утра возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата и алые гвоздики к мемориалам городов-героев в Александровском саду, а также выступил с обращением к ветеранам и всем россиянам.