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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T10:53
https://ria.ru/20200509/1571203359.html
В Москве за сутки выявили 5667 случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки выявили 5667 случаев заражения коронавирусом

10:52 09.05.2020 (обновлено: 10:53 09.05.2020)
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5667, Подмосковье - 1075, в Санкт-Петербурге - 425, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
За последние сутки в России подтверждены 10 817 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
10:49Распространение нового коронавируса
В России за сутки выявили 10 817 случаев заражения коронавирусом
"Распределение по субъектам: Москва - 5667, Московская область - 1075, Санкт-Петербург - 425", - говорится в сообщении.
Также 294 случая зарегистрированы в Нижегородской области, 121 в Свердловской области, 106 в Красноярском крае, 102 в Волгоградской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Волгоградская областьСанкт-ПетербургОбщество
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