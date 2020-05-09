В Москве за сутки выявили 5667 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5667, Подмосковье - 1075, в Санкт-Петербурге - 425, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
За последние сутки в России подтверждены 10 817 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
"Распределение по субъектам: Москва - 5667, Московская область - 1075, Санкт-Петербург - 425", - говорится в сообщении.
Также 294 случая зарегистрированы в Нижегородской области, 121 в Свердловской области, 106 в Красноярском крае, 102 в Волгоградской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.