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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T10:46
https://ria.ru/20200509/1571202834.html
Вторая колонна российских военных улетит из Италии в субботу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569788603_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_52f72df056f722cc1da15c2c3469d319.jpg
РИА Новости

Вторая колонна российских военных улетит из Италии в субботу

10:46 09.05.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российских военных врачей в полевом госпитале в Бергамо. Стоп-кадр видео
Работа российских военных врачей в полевом госпитале в Бергамо. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Работа российских военных врачей в полевом госпитале в Бергамо. Стоп-кадр видео
БЕРГАМО (Италия), 9 мая - РИА Новости. Вторая колонна с военными и техникой МО РФ, помогавших Италии в борьбе с коронавирусом, выдвинулась из Бергамо на аэродром Вероны, сообщает Минобороны России.
"Вторая колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в городе Бергамо на аэродром "Виллафранка" города Вероны", - говорится в сообщении.
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Личный состав и техника вернутся в Россию с аэродрома Вероны на самолете Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.
"Девятого мая планируется совершить два самолёторейса и доставить в Россию 14 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники", - уточнили в Минобороны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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