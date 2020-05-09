Вторая колонна российских военных улетит из Италии в субботу

"Вторая колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в городе Бергамо на аэродром "Виллафранка" города Вероны", - говорится в сообщении.