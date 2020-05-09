Вторая колонна российских военных улетит из Италии в субботу

"Вторая колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в городе Бергамо на аэродром "Виллафранка" города Вероны", - говорится в сообщении.
Личный состав и техника вернутся в Россию с аэродрома Вероны на самолете Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.
"Девятого мая планируется совершить два самолёторейса и доставить в Россию 14 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники", - уточнили в Минобороны.
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