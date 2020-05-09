Гутерреш призвал оценивать меры по борьбе с пандемией после ее окончания

ООН, 9 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. После окончания пандемии коронавируса можно будет оглянуться назад и изучить, как все стороны действовали в условиях кризиса, однако пока не время для этого, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Когда мы наконец перевернем страницу с COVID-19, у нас появится время оглянуться и понять, как возникла такая болезнь, как она настолько быстро принесла опустошение по всему земному шару и как все стороны реагировали на кризис", - сказал Гутерреш.
По его словам, извлеченные уроки, будут иметь крайне важное значение для эффективного решения подобных проблем, поскольку они могут возникнуть в будущем.
"Но сейчас не то время. И не время сокращать ресурсы, выделяемые для операций ВОЗ или любой другой гуманитарной организации в борьбе с вирусом", - заявил Гутерреш.
В апреле президент США Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Администрация Трампа обвиняет организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса COVID-19. При этом госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что Вашингтон никогда не восстановит приостановленное финансирование ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.