Президент Армении возложил цветы к Вечному огню в Ереване

ЕРЕВАН, 9 мая – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян возложил в субботу цветы к Вечному огню в Ереване в день 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Трансляцию мероприятия из ереванского Парка Победы на своей странице в Facebook ведет вице-премьер страны Тигран Авинян.
В связи с коронавирусной инфекцией массовые мероприятия в парке – традиционном месте празднования Дня Победы - отменены. В торжественном мероприятии участвуют лишь некоторые представители руководства страны.
Венки и цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны возложили также сам Авинян, вице-спикер парламента Ален Симонян, министр обороны Давид Тоноян, начальник генштаба Артак Давтян.
Католикос всех армян Гарегин II вместе с представителями высшего духовенства отслужили молебен у Вечного огня.