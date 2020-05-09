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75 лет Великой Победы
2020-05-09T12:43
https://ria.ru/20200509/1571202276.html
Песков рассказал о мерах безопасности при возложении Путиным цветов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571208435_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_b9d3b293e1f936a6b5515ad88d0da79f.jpg
РИА Новости

Песков рассказал о мерах безопасности при возложении Путиным цветов

10:40 09.05.2020 (обновлено: 12:43 09.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин возлагает цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Все необходимые меры безопасности были соблюдены во время посещения президентом России Владимиром Путиным Александровского сада 9 мая, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин 9 мая приехал в Александровский сад, где возложил цветы к Вечному огню и поздравил россиян с Днем Победы.
"Разумеется", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
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Красота в погонах: девушки на парадах
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Российский опыт привлечения женщин на военную службу уникален.

Парадные расчеты на генеральной репетиции военного парада на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1 из 18

Российский опыт привлечения женщин на военную службу уникален.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Официально присутствовать в армии женщинам вольнонаемными в госпиталях разрешил воинский устав 1716 года.

Барабанщицы Волгоградской академии МВД во время репетиции парада Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
2 из 18

Официально присутствовать в армии женщинам вольнонаемными в госпиталях разрешил воинский устав 1716 года.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Считается, что первые женщины-офицеры появились в Русской императорской армии во время Отечественной войны 1812 года.

Военнослужащий на военном параде в Севастополе, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
3 из 18

Считается, что первые женщины-офицеры появились в Русской императорской армии во время Отечественной войны 1812 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В годы Первой мировой и Великой Отечественной войн в России впервые в мировой практике появились женские боевые части.

Курсанты Московского университета Министерства внутренних дел РФ имени В. Я. Кикотя на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
4 из 18

В годы Первой мировой и Великой Отечественной войн в России впервые в мировой практике появились женские боевые части.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Сегодня в отечественных Вооруженных силах служат больше 40 тысяч женщин.

Девушки-курсанты во время военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Симферополе
5 из 18

Сегодня в отечественных Вооруженных силах служат больше 40 тысяч женщин.

© РИА Новости / Александр Полегенько
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Около четырех тысяч из них — офицеры, семь с половиной тысяч — прапорщики и мичманы.

Военнослужащие на военном параде в Мурманске, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
6 из 18

Около четырех тысяч из них — офицеры, семь с половиной тысяч — прапорщики и мичманы.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Дамы в погонах служат по контракту по более чем 150 специальностям во всех видах и родах войск, округах, соединениях и воинских частях.

Военнослужащие во время военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
7 из 18

Дамы в погонах служат по контракту по более чем 150 специальностям во всех видах и родах войск, округах, соединениях и воинских частях.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Больше всего женщин в подразделениях связи, медицинской, вещевой и продовольственной службах.

Во время военного парада на Площади Тысячелетия в Казани
8 из 18

Больше всего женщин в подразделениях связи, медицинской, вещевой и продовольственной службах.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Пока в российских Вооруженных фактически нет женщин, командующих боевыми частями и подразделениями.

Курсантки Военного университета министерства обороны РФ на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
9 из 18

Пока в российских Вооруженных фактически нет женщин, командующих боевыми частями и подразделениями.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Однако в военных вузах учатся девушки, настроенные в недалеком будущем командовать океанскими и воздушными кораблями, руководить высадкой десантов.

Курсанты Московского университета Министерства внутренних дел РФ имени В. Я. Кикотя перед началом военного парада на Красной площади
10 из 18

Однако в военных вузах учатся девушки, настроенные в недалеком будущем командовать океанскими и воздушными кораблями, руководить высадкой десантов.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

А пока девушки-военнослужащие осваивают новые для себя обязанности.

Девушки-курсанты Московского университета Министерства внутренних дел РФ имени В. Я. Кикотя на военном параде на Красной площади
11 из 18

А пока девушки-военнослужащие осваивают новые для себя обязанности.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Даничев

Впервые представительницы прекрасного пола приняли участие в параде Победы на Красной площади 2016 года и стали настоящим событием.

Парадные расчеты военнослужащих на военном параде в Санкт-Петербурге
12 из 18

Впервые представительницы прекрасного пола приняли участие в параде Победы на Красной площади 2016 года и стали настоящим событием.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

С тех пор женщин-военнослужащих на Красной площади заметно прибавилось.

Парадный расчет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
13 из 18

С тех пор женщин-военнослужащих на Красной площади заметно прибавилось.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На параде в честь 74-й годовщины Победы дебютировало женское подразделение Военной академии воздушно-космической обороны.

Курсантки на репетиции парада Победы
14 из 18

На параде в честь 74-й годовщины Победы дебютировало женское подразделение Военной академии воздушно-космической обороны.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Женский взвод впервые прошел в составе роты Почетного караула.

Парадные расчеты военнослужащих на военном параде в Санкт-Петербурге
15 из 18

Женский взвод впервые прошел в составе роты Почетного караула.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Девушки энергично маршировали в составе парадных расчетов, не отставая от мужчин.

Cводный парадный расчет женщин-военнослужащих Военного университета министерства обороны РФ во время военного парада в Москве
16 из 18

Девушки энергично маршировали в составе парадных расчетов, не отставая от мужчин.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

В этом году дамы в погонах готовились впервые открыть парад Победы в Екатеринбурге.

Курсанты Московского университета Министерства внутренних дел РФ имени В. Я. Кикотя на военном параде на Красной площади
17 из 18

В этом году дамы в погонах готовились впервые открыть парад Победы в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Быть ведущими на земле, на море и в воздухе — для женщин нет ничего недосягаемого.

Знаменная группа во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
18 из 18

Быть ведущими на земле, на море и в воздухе — для женщин нет ничего недосягаемого.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 18

Российский опыт привлечения женщин на военную службу уникален.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 18

Официально присутствовать в армии женщинам вольнонаемными в госпиталях разрешил воинский устав 1716 года.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
3 из 18

Считается, что первые женщины-офицеры появились в Русской императорской армии во время Отечественной войны 1812 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 18

В годы Первой мировой и Великой Отечественной войн в России впервые в мировой практике появились женские боевые части.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
5 из 18

Сегодня в отечественных Вооруженных силах служат больше 40 тысяч женщин.

© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
6 из 18

Около четырех тысяч из них — офицеры, семь с половиной тысяч — прапорщики и мичманы.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
7 из 18

Дамы в погонах служат по контракту по более чем 150 специальностям во всех видах и родах войск, округах, соединениях и воинских частях.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
8 из 18

Больше всего женщин в подразделениях связи, медицинской, вещевой и продовольственной службах.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 18

Пока в российских Вооруженных фактически нет женщин, командующих боевыми частями и подразделениями.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
10 из 18

Однако в военных вузах учатся девушки, настроенные в недалеком будущем командовать океанскими и воздушными кораблями, руководить высадкой десантов.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
11 из 18

А пока девушки-военнослужащие осваивают новые для себя обязанности.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 18

Впервые представительницы прекрасного пола приняли участие в параде Победы на Красной площади 2016 года и стали настоящим событием.

© РИА Новости / Алексей Даничев
13 из 18

С тех пор женщин-военнослужащих на Красной площади заметно прибавилось.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
14 из 18

На параде в честь 74-й годовщины Победы дебютировало женское подразделение Военной академии воздушно-космической обороны.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
15 из 18

Женский взвод впервые прошел в составе роты Почетного караула.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
16 из 18

Девушки энергично маршировали в составе парадных расчетов, не отставая от мужчин.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
17 из 18

В этом году дамы в погонах готовились впервые открыть парад Победы в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
18 из 18

Быть ведущими на земле, на море и в воздухе — для женщин нет ничего недосягаемого.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыДмитрий ПесковВладимир Путин
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