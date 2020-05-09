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75 лет Великой Победы
2020-05-09T10:43
https://ria.ru/20200509/1571201532.html
Над Москвой начался воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571202344_0:0:1875:1055_1036x0_80_0_0_de181684f7bed4ca91b4602473324dcb.jpg
РИА Новости

Над Москвой начался воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы

10:26 09.05.2020 (обновлено: 10:43 09.05.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоздушный парад Победы в Москве
Воздушный парад Победы в Москве
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовал над Красной площадью в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Как заявил ранее президент России Владимир Путин, все мероприятия, которые были изначально запланированы на 9 мая, в том числе парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка", состоятся, когда это станет безопасно, в первую очередь для ветеранов. Однако позднее он сообщил, что воздушная часть парада над Москвой все же состоится в сам День Победы.
Тяжелый транспортный самолет Ил-76 на репетиции воздушной части парада Победы
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По данным Минобороны России, над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов, а всего над городами России - 597 летательных аппаратов.
Откроют воздушный парад над Москвой по традиции самый тяжелый из серийно выпускаемых военно-транспортный вертолет Ми-26 и четыре многоцелевых Ми-8АМТШ. Следом за ними пролетят пять ударных Ми-35М и столько же вертолетов Ка-52. Замыкать пролет вертолетов будет пятерка Ми-28Н "Ночной охотник". Самолетный строй откроет разведчик А-50У, следом за которым пролетит тройка Ил-76МД. После "Илюш" небо над Москвой заполнит рев турбовинтовых двигателей дальних бомбардировщиков Ту-95МС, за которым проследуют четыре "стратега" Ту-22МЗ, возглавляемые ракетоносцем Ту-160. Затем пролетит топливозаправщик Ил-78 с дальним бомбардировщиком Ту-160, которые будут имитировать дозаправку в воздухе.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 на воздушном параде Победы в Москве
Штурмовики Су-25 на воздушном параде Победы в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Штурмовики Су-25 на воздушном параде Победы в Москве
Тяжелые самолеты на этом завершат свой пролет и уступят место в боевом порядке более легким машинам. Продолжит парад Победы квартет МиГ-29СМТ, следом за которыми пролетят фронтовые бомбардировщики Су-24М и четыре истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал". Конечно, не обойдется и без новейших истребителей пятого поколения Су-57 - звено из четырех таких машин пролетит сразу за 31-ми МиГами.
Затем над Москвой пролетит группа из десяти самолетов, в составе которой будут бомбардировщики Су-34, истребители Су-35С и Су-30СМ. За ними традиционно пролетят легендарные пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи". Закроет воздушный парад шестерка штурмовиков Су-25, которые окрасят небо в цвета государственного флага России при помощи специального дыма.
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День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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75 лет Великой ПобедыСу-30СМДень ПобедыРусские ВитязиВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)МиГ-29МиГ-31Владимир ПутинМоскваОбщество
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