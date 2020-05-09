Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1166

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 часов на 9 мая 2020 года лабораторно подтверждено 42 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1166 случаев заболевания", - говорится в сообщении.