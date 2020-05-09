Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1166

ВОРОНЕЖ, 9 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 42, до 1166, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 часов на 9 мая 2020 года лабораторно подтверждено 42 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1166 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрированы 265 случаев COVID-19, Владимире - 191, Ковровском районе - 121, в Гусь-Хрустальном районе - 114, Муроме - 112, Александровском - 90, Кольчугинском - 71.
Двенадцать человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 43 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.