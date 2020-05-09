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75 лет Великой Победы
2020-05-09T10:17
https://ria.ru/20200509/1571201040.html
Жертвы СССР во имя Победы не должны быть забыты, заявил генсек ООН
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571170912_0:65:3047:1779_1036x0_80_0_0_db0dcfbb435034ed64b61f2319496f44.jpg
РИА Новости

Жертвы СССР во имя Победы не должны быть забыты, заявил генсек ООН

10:17 09.05.2020
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© AFP 2020 / Don EmmertГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© AFP 2020 / Don Emmert
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 9 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Жертвы, которые понес советский народ во имя достижения победы во Второй мировой войне, никогда не должны быть забыты, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.
Как указал генсек, памятные мероприятия в этом году напоминают о миллионах погибших и огромной цене, которую заплатили страны за победу.
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"Вторая мировая война была временем невероятных зверств и потери человечности. Война нанесла тяжелый урон многим государствам, включая республики бывшего Советского Союза, на долю которых пришлось наибольшее число жертв. Это так или иначе коснулось почти каждой семьи", - сказал Гутерреш.
"Жертвы, принесенные народом Советского Союза во имя победы над нацизмом, - не только человеческие, но жертвы во всех смыслах слова - не должны быть забыты никогда", - подчеркнул он.
Генсек указал, что в этом году посетил мероприятие, посвященное годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц солдатами Красной армии. "Такие мероприятия и церемонии чествуют участников тех событий и напоминают всем нам о том, что произошло", - заявил Гутерреш.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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75 лет Великой ПобедыАнтониу ГутеррешДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ООНВ мире
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