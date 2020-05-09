Жертвы СССР во имя Победы не должны быть забыты, заявил генсек ООН

ООН, 9 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Жертвы, которые понес советский народ во имя достижения победы во Антониу Гутерреш. Жертвы, которые понес советский народ во имя достижения победы во Второй мировой войне , никогда не должны быть забыты, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН

Как указал генсек, памятные мероприятия в этом году напоминают о миллионах погибших и огромной цене, которую заплатили страны за победу.

"Вторая мировая война была временем невероятных зверств и потери человечности. Война нанесла тяжелый урон многим государствам, включая республики бывшего Советского Союза, на долю которых пришлось наибольшее число жертв. Это так или иначе коснулось почти каждой семьи", - сказал Гутерреш.

"Жертвы, принесенные народом Советского Союза во имя победы над нацизмом, - не только человеческие, но жертвы во всех смыслах слова - не должны быть забыты никогда", - подчеркнул он.

Генсек указал, что в этом году посетил мероприятие, посвященное годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц солдатами Красной армии. "Такие мероприятия и церемонии чествуют участников тех событий и напоминают всем нам о том, что произошло", - заявил Гутерреш.