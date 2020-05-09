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75 лет Великой Победы
2020-05-09T11:05
https://ria.ru/20200509/1571200706.html
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571208294_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_106d3b4574f94e6e2931da6a4298a082.jpg
РИА Новости

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

10:10 09.05.2020 (обновлено: 11:05 09.05.2020)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
После возложения Путин выступил с обращением к россиянам. Закончив речь, глава государства объявил минуту молчания, после чего возложил гвоздики к монументам городов-героев.
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Отмечалось, что памятные мероприятия 9 Мая с участием президента не будут массовыми из-за пандемии коронавируса.
Ранее Путин сообщил, что из-за угрозы распространения коронавируса все массовые мероприятия, которые планировались в честь 75-летия Победы, включая парад на Красной площади, будут перенесены. По его словам, торжества состоятся, когда власти будут уверены, что "ситуация полностью безопасна". При этом глава государства сообщил, что 9 мая пройдет парад авиационной техники.
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