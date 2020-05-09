Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
После возложения Путин выступил с обращением к россиянам. Закончив речь, глава государства объявил минуту молчания, после чего возложил гвоздики к монументам городов-героев.
Отмечалось, что памятные мероприятия 9 Мая с участием президента не будут массовыми из-за пандемии коронавируса.
Ранее Путин сообщил, что из-за угрозы распространения коронавируса все массовые мероприятия, которые планировались в честь 75-летия Победы, включая парад на Красной площади, будут перенесены. По его словам, торжества состоятся, когда власти будут уверены, что "ситуация полностью безопасна". При этом глава государства сообщил, что 9 мая пройдет парад авиационной техники.