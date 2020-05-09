Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-09T10:14
https://ria.ru/20200509/1571200402.html
Песня "День Победы" впервые прозвучала на узбекском языке
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571200196_41:0:1497:819_1036x0_80_0_0_d6e4033457daa66bb576baed031f88e3.jpg
РИА Новости

Песня "День Победы" впервые прозвучала на узбекском языке

10:02 09.05.2020 (обновлено: 10:14 09.05.2020)
3973
ТАШКЕНТ, 9 мая - РИА Новости. Знаменитая песня "День Победы" впервые прозвучала на узбекском языке в день 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Представительство Россотрудничества в Узбекистане подготовило видеоверсию праздничного концерта "Этот День Победы!", посвященного 75-летию Великой Победы. Трансляция концерта началась в 11.00 (9.00 мск) на страницах представительства в соцсетях.
Волонтеры и артисты поздравили ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Шевченко с Днем Победы в Барнауле
7 мая, 15:39Алтайский край
"Фронтовая бригада" поздравила ветерана в Барнауле песнями военных лет
Концерт открыла песня Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова "День Победы" на узбекском языке в исполнении солиста Государственного академического большого театра имени Алишера Навои Рахима Мирзакамалова.
"Несмотря на сложившиеся условия, когда у нас нет возможности пригласить зрителей в концертный зал, мы постарались донести до вас праздничное настроение и отметить великую дату 75-летия нашей общей Победы", - говорится в сообщении на странице представительства в Facebook.
Россотрудничество в Узбекистане также поддержало инициативу Всемирного координационного совета российских соотечественников по проведению акции "Бессмертный полк - без границ!" в онлайн-режиме. В этом же формате будет проведен конкурс детских рисунков "Рисуем Победу" и флешмоб "Будем помнить".
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечается как День памяти и почестей. В этом году праздник в республике проходит без массовых мероприятий и церемоний в связи угрозой распространения нового коронавируса COVID-19.
Сегодня в республике проживает около 1 тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовали более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде
04:08
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
2300001
Обсудить 1
75 лет Великой ПобедыДавид ТухмановДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Владимир ХаритоновУзбекистанВ мире
Рекомендуем
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
Мирзиеев оценил новый парк Победы в Ташкенте
Советские воины со знаменами и штандартами разгромленных фашистских армий на параде Победы в Москве 24 июня 1945 года
Песню "День Победы" исполнили на языках всех народов Поволжья
Участники парада в Минске в честь 75-летия Победы
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Волонтеры и артисты поздравили ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Шевченко с Днем Победы в Барнауле
"Фронтовая бригада" поздравила ветерана в Барнауле песнями военных лет
Российские военные в Сирии спели «День Победы» на русском, арабском и фарси
Российские военные в Сирии исполнили "День Победы" на фарси
Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Ташкент
Российский посол возложил цветы в новом парке Победы в Ташкенте
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
Главный храм Вооруженных сил России в парке Патриот
Завершилось строительство главного храма Вооруженных сил
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана возложил венок к Вечному огню в Душанбе
Мы непобедимы, когда мы вместе: Путин поздравил россиян с Днем Победы
Путин: мы знаем, что непобедимы, когда мы вместе
Репетиция парада ко Дню Победы в Минске
В Минске проходит военный парад по случаю 75-летия Победы
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Жертвы СССР во имя Победы не должны быть забыты, заявил генсек ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
16:25Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы на Поклонной горе
16:18Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины вылетел из Венесуэлы
Лента новостейМолния