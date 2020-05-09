ТАШКЕНТ, 9 мая - РИА Новости. Знаменитая песня "День Победы" впервые прозвучала на узбекском языке в день 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Представительство Россотрудничества в Узбекистане подготовило видеоверсию праздничного концерта "Этот День Победы!", посвященного 75-летию Великой Победы. Трансляция концерта началась в 11.00 (9.00 мск) на страницах представительства в соцсетях.
Концерт открыла песня Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова "День Победы" на узбекском языке в исполнении солиста Государственного академического большого театра имени Алишера Навои Рахима Мирзакамалова.
"Несмотря на сложившиеся условия, когда у нас нет возможности пригласить зрителей в концертный зал, мы постарались донести до вас праздничное настроение и отметить великую дату 75-летия нашей общей Победы", - говорится в сообщении на странице представительства в Facebook.
Россотрудничество в Узбекистане также поддержало инициативу Всемирного координационного совета российских соотечественников по проведению акции "Бессмертный полк - без границ!" в онлайн-режиме. В этом же формате будет проведен конкурс детских рисунков "Рисуем Победу" и флешмоб "Будем помнить".
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечается как День памяти и почестей. В этом году праздник в республике проходит без массовых мероприятий и церемоний в связи угрозой распространения нового коронавируса COVID-19.
Сегодня в республике проживает около 1 тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовали более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.