2020-05-09T09:55
2020-05-09T09:55
https://ria.ru/20200509/1571200009.html
Юрий Башмет и молодые музыканты исполнили "День Победы"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199683_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_87a7a183edc4db3a9c29b270bdc1d741.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Юрий Башмет и молодые музыканты исполнили "День Победы"
Около тысячи молодых музыкантов приняли участие в дистанционном исполнении песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова "День Победы" под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета в честь 75-летия Победы.
2020-05-09T09:55
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=25730480&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199683_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_7e1ed7c6da6fd6f9982585cb33fa3a6a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199683_78:0:558:360_1200x0_80_0_0_06dca88957fc604cd354560b92983e7e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199683_93:0:453:360_1200x0_80_0_0_43c44610a5aaf9e73f9fe072cbc993ca.jpg
PT4M25S
Юрий Башмет и молодые музыканты исполнили "День Победы"
Около тысячи молодых музыкантов приняли участие в дистанционном исполнении песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова "День Победы" под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета в честь 75-летия Победы.