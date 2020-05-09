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2020-05-09T09:55
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Юрий Башмет и молодые музыканты исполнили "День Победы"
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РИА Новости
Юрий Башмет и молодые музыканты исполнили "День Победы"
Около тысячи молодых музыкантов приняли участие в дистанционном исполнении песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова "День Победы" под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета в честь 75-летия Победы.
2020-05-09T09:55
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=25730480&type=mp4
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Юрий Башмет и молодые музыканты исполнили "День Победы"

09:55 09.05.2020
399
Около тысячи молодых музыкантов приняли участие в дистанционном исполнении песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова "День Победы" под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета в честь 75-летия Победы.
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Юрий Башмет
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