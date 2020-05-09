Юрий Башмет и молодые музыканты исполнили "День Победы"

399

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Около тысячи молодых музыкантов приняли участие в дистанционном исполнении песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова "День Победы" под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета в честь 75-летия Победы.