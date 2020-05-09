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2020-05-09T09:49
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Над Мамаевым курганом в Волгограде прошел авиапарад
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РИА Новости

Над Мамаевым курганом в Волгограде прошел авиапарад

09:49 09.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкБомбардировщики Су-24М пролетают над Мамаевым курганом в Волгограде
Бомбардировщики Су-24М пролетают над Мамаевым курганом в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Бомбардировщики Су-24М пролетают над Мамаевым курганом в Волгограде. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 9 мая – РИА Новости. Боевые самолеты и вертолеты пролетели парадным строем над Мамаевым курганом в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.
По информации администрации Волгоградской области, в День Победы на Мамаевом кургане непривычно безлюдно, из-за режима самоизоляции отменены все массовые мероприятия, мемориальный комплекс закрыт для посещения. Утром губернатор региона Андрей Бочаров от имени всех жителей области возложил цветы к тумбам городов-героев в зале Воинской Славы, к Малой братской могиле и могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, отмечает ведомство.
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"В 10 часов по местному времени (9.00 мск) летчики боевой авиации совершили пролет в парадном строю над Мамаевым курганом города-героя Волгограда в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - сообщает ведомство.
Отмечается, что в авиапараде приняли участие экипажи вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолетов Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34, они пролетели парами на высотах от 100 до 300 м. Также, по информации ЮВО, во время пролета командир авиационного полка ЮВО Василий Пономарев поздравил ветеранов с Днем Победы по радиосвязи.
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Василий ПономаревСу-24МЮжный военный округАндрей БочаровСу-27Су-34ВолгоградВолгоградская областьОбщество
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