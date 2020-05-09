Посол России в Армении назвал Победу славной страницей общего наследия

ЕРЕВАН, 9 мая – РИА Новости. Посол России в Армении Сергей Копыркин в поздравительном послании по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне назвал это событие славной страницей общего наследия двух народов.
"Трудно переоценить вклад в Победу армянского народа. Из 600 тысяч армян, воевавших на фронтах, 300 тысяч не вернулись домой. Победа - это славная страница нашей общей истории, нашего общего наследия, одним из наиболее важных элементов которого являются братские отношения между российским и армянским народами, взаимосвязанность наших культур, духовная общность, приверженность непреходящим ценностям", - говорится в видеообращении посла, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
По его словам, в двух странах придают большое значение сохранению исторической памяти. "К сожалению, за это сейчас приходится бороться. Тем важнее делать это вместе", - отметил Копыркин.
Дипломат отметил, что 9 мая - это не просто историческая дата, а прежде всего, напоминание о непомерно высокой цене, заплаченной за мир.
"Убежден, что для граждан России и Армении, как и для всех народов бывшего Советского Союза, вынесшего на себе основную тяжесть страшной войны, День Победы - это особый праздник, во многом глубоко личный, ведь в наших странах, пожалуй, практически нет семей которые не затронула бы война. Мы не только скорбим о павших, но и гордимся теми, кто не склонил голову перед злом и завоевал не только для себя право на жизнь и достоинство", - сказал посол.
29 апреля, 07:00АкцентыАпрель, 1945. Как американцы освобождали концлагерь ДахауЧерез Дахау прошла четверть миллиона человек, 70 тысяч из них там погибли. От опытов и в газовых камерах, от зверских условий и рабского труда, болезней и пыток. Весной 1945 года в концлагере было около 30 тысяч заключенных. И 29 апреля их освободили.
Он отметил, что в первую хочет поздравить ветеранов. "И хотя сегодня, ввиду существующих ограничений, мы не можем пожать вам руку, обнять вас, придет время, когда мы сможем поднять вместе бокалы за Победу. Главное - здоровья вам, вы нам очень нужны. Каждый из нас сегодня склоняет голову в знак благодарности поколению победителей, тем, кто отважно сражался с захватчиками на поле боя и ковал Победу в тылу, Победу, которая была и остается одной на всех", - отметил Копыркин.
Дипломат заявил, что "сегодня мы отдаем дань уважения и благодарности истинным героям, которые всегда будут для нас примером мужества, доблести, верности долгу и братства". "Всем нам хочу пожелать быть достойными их подвига. Ну и, конечно, мирного неба над головой. С Днем Победы", - заключил посол.
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