Посол России в Армении назвал Победу славной страницей общего наследия

ЕРЕВАН, 9 мая – РИА Новости. Посол России в Посол России в Армении Сергей Копыркин в поздравительном послании по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне назвал это событие славной страницей общего наследия двух народов.

"Трудно переоценить вклад в Победу армянского народа. Из 600 тысяч армян, воевавших на фронтах, 300 тысяч не вернулись домой. Победа - это славная страница нашей общей истории, нашего общего наследия, одним из наиболее важных элементов которого являются братские отношения между российским и армянским народами, взаимосвязанность наших культур, духовная общность, приверженность непреходящим ценностям", - говорится в видеообращении посла, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.

По его словам, в двух странах придают большое значение сохранению исторической памяти. "К сожалению, за это сейчас приходится бороться. Тем важнее делать это вместе", - отметил Копыркин.

Дипломат отметил, что 9 мая - это не просто историческая дата, а прежде всего, напоминание о непомерно высокой цене, заплаченной за мир.

"Убежден, что для граждан России и Армении, как и для всех народов бывшего Советского Союза, вынесшего на себе основную тяжесть страшной войны, День Победы - это особый праздник, во многом глубоко личный, ведь в наших странах, пожалуй, практически нет семей которые не затронула бы война. Мы не только скорбим о павших, но и гордимся теми, кто не склонил голову перед злом и завоевал не только для себя право на жизнь и достоинство", - сказал посол.

Он отметил, что в первую хочет поздравить ветеранов. "И хотя сегодня, ввиду существующих ограничений, мы не можем пожать вам руку, обнять вас, придет время, когда мы сможем поднять вместе бокалы за Победу. Главное - здоровья вам, вы нам очень нужны. Каждый из нас сегодня склоняет голову в знак благодарности поколению победителей, тем, кто отважно сражался с захватчиками на поле боя и ковал Победу в тылу, Победу, которая была и остается одной на всех", - отметил Копыркин.