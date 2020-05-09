На Украине выявили 515 случаев заражения коронавирусом

"За минувшие сутки заболели 515 человек, из них 49 детей и 96 медработников. Были госпитализированы 198 человек. Зафиксировано 15 летальных случаев. При этом 203 пациента выздоровели. Всего за время пандемии в Украине заболели 14 710 человек, из них 1 026 детей, также 2 854 медработника. При этом выздоровели 2909 человек, а летальных случаев - 376", - сказал министр.