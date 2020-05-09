На Украине выявили 515 случаев заражения коронавирусом

КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине за сутки выросло на 515 до 14 710, скончались 15 человек, 203 выздоровели, сообщил в субботу на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 515 человек, из них 49 детей и 96 медработников. Были госпитализированы 198 человек. Зафиксировано 15 летальных случаев. При этом 203 пациента выздоровели. Всего за время пандемии в Украине заболели 14 710 человек, из них 1 026 детей, также 2 854 медработника. При этом выздоровели 2909 человек, а летальных случаев - 376", - сказал министр.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
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