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75 лет Великой Победы
2020-05-09T09:42
https://ria.ru/20200509/1571199227.html
Путин отметил важность работы сотрудников Музея Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107511_0:0:2808:1580_1036x0_80_0_0_c850fc6ff9a9416ca5134b3173d13831.jpg
РИА Новости

Путин отметил важность работы сотрудников Музея Победы

09:42 09.05.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Музей Победы с 25-летием и отметил важность творческой и вдохновенной работы коллектива музея, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 25-летием Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов... Важно, что ваш коллектив творчески, вдохновенно работает над реализацией востребованных образовательных, поисковых, патриотических проектов и инициатив, рассказывающих о ключевых событиях и героях самой жестокой войны XX столетия", - говорится в поздравлении.
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Президент также подчеркнул, что собрание музея, включающее редкие архивные, кино- и фотоматериалы, образцы вооружения и военной техники, произведения искусства, личные вещи и документы, поистине бесценно. Уникальные технологии и декорации Музея Победы "позволяют посетителям познакомиться с новыми, доселе неизвестными страницами ратной истории нашей страны, в полной мере прочувствовать суровую атмосферу военного времени", - отмечается в поздравлении.
Кроме того, масштабная экспозиция "Подвиг Народа", подготовленная совместно с Российским военно-историческим обществом к 75-летию Победы, не имеет аналогов в отечественной музейной практике, добавил Путин.
"Желаю вам успехов и всего наилучшего. И конечно, от души поздравляю с праздником – с Днём Победы", - добавляется в поздравлении.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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75 лет Великой ПобедыМузей ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир Путин
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