Путин отметил важность работы сотрудников Музея Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поздравил Музей Победы с 25-летием и отметил важность творческой и вдохновенной работы коллектива музея, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с 25-летием Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов... Важно, что ваш коллектив творчески, вдохновенно работает над реализацией востребованных образовательных, поисковых, патриотических проектов и инициатив, рассказывающих о ключевых событиях и героях самой жестокой войны XX столетия", - говорится в поздравлении

Президент также подчеркнул, что собрание музея, включающее редкие архивные, кино- и фотоматериалы, образцы вооружения и военной техники, произведения искусства, личные вещи и документы, поистине бесценно. Уникальные технологии и декорации Музея Победы "позволяют посетителям познакомиться с новыми, доселе неизвестными страницами ратной истории нашей страны, в полной мере прочувствовать суровую атмосферу военного времени", - отмечается в поздравлении.

Кроме того, масштабная экспозиция "Подвиг Народа", подготовленная совместно с Российским военно-историческим обществом к 75-летию Победы, не имеет аналогов в отечественной музейной практике, добавил Путин.