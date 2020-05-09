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75 лет Великой Победы
2020-05-09T09:39
https://ria.ru/20200509/1571198845.html
Белорусский партизан рассказал о подготовке к Дню Победы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571158385_0:80:3072:1808_1036x0_80_0_0_54ee79c01714040b16593c979644ff95.jpg
РИА Новости

Белорусский партизан рассказал о подготовке к Дню Победы

09:39 09.05.2020
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© Фото : предоставлено Минской областной организацией ветеранов БелоруссииБелорусский ветеран Александр Иванович Слобода
Белорусский ветеран Александр Иванович Слобода
© Фото : предоставлено Минской областной организацией ветеранов Белоруссии
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Александр Слобода – личность незаурядная, причем не только в масштабах Белоруссии. Сам себя он называет солдатом-автоматчиком и окопником-партизаном, которому в тяжкие годы борьбы с фашизмом довелось защищать такие города, как Могилев, Смоленск и Москва. И он выстоял. Несмотря на тяжелое боевое ранение, инвалидность, лишения, потерю семьи и друзей. И не только выстоял, но готовится отметить в этом году юбилей.
"Родился я в 1920 году, 27 августа. Значит, если меня к августу не "смоет", буду отмечать столетие", - шутит он в разговоре с корреспондентом РИА Новости.
© Фото : предоставлено Минской областной организацией ветеранов БелоруссииБелорусский ветеран Александр Иванович Слобода
Белорусский ветеран Александр Иванович Слобода
© Фото : предоставлено Минской областной организацией ветеранов Белоруссии
Белорусский ветеран Александр Иванович Слобода
Несмотря на многие годы за плечами, ветеран сохраняет бодрость духа и дисциплинированность, интересуется новостями и старается беречь себя. Четверть века мужчина трудился на общественной работе - председателем Минской областной ветеранской организации, он - Герой Социалистического Труда и обладатель многочисленных наград. В годы войны и мирное время награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, "Знаком Почета", 20 медалями, а также несколькими почетными грамотами БССР. Трижды участвовал в парадах Победы в Москве – в 1995, 2000 и 2005 годах.
Слобода всегда рад журналистам, гостеприимно встречает их у себя дома, угощает чаем и показывает боевые награды. Однако в этот раз, учитывая эпидемиологическую обстановку – распространение коронавирусной инфекции, с корреспондентом РИА Новости он пообщался по телефону. В назначенный час собеседник уже сидит на телефоне, снимает трубку после первого же гудка и, коротко поприветствовав, погружается в воспоминания о давних военных годах.
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Память. Отрывки

"В 1940 году я был призван в Красную Армию, было тогда мне 20 лет. С первых дней войны – на фронте действующей Красной Армии… Запомнилась мне хорошо оборона города Могилева, такое было сражение, что трудно даже передать. Это была беспредельная оборона Могилева летом 1941 года. Там весь Днепр был красный, бои были очень ожесточенные", - начинает разговор ветеран.
Сил для борьбы, по его словам, придавала любовь к Родине и дружба народов, это сплачивало красноармейцев, которые стояли плечом к плечу, невзирая ни на что. "Были у нас и взлеты, и падения – всякое было. Сами понимаете, война", - рассуждает собеседник.
После этого он на некоторое время замолкает и переносится мысленно в свою родную деревню - Дуброво в Витебской губернии, ныне это Дубровы – деревня в Верхнедвинском районе Витебской области Белоруссии. Там он провел детство, там жили и были жестоко убиты его родители.
"Отца моего - он был партизаном - и мать фашисты расстреляли. Отец пробрался домой, хотел заколоть поросенка, но нашелся предатель, который донес на него врагу. Папа, правда, сумел спрятаться, но во дворе начали избивать мою мать. Отец не выдержал, мама так сильно кричала, сам сдался в руки противнику… Родителей забрали и повезли в полицию, где спустя сутки расстреляли", - делится воспоминаниями Слобода.
Тела его близких чуть позже нашла тетя – в парке, чуть присыпанными землей, руки у отца и матери были связаны за спиной проволокой. В то время в парке фашисты расстреливали всех неугодных, уточняет собеседник, которому на момент убийства родителей был 21 год, но об их гибели он узнал позже. "Отца и мать похоронили там же, в деревне. Я каждый год езжу к ним на кладбище", - отмечает ветеран.
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Настоящая дружба

В атаку, по словам ветерана, они с товарищами всегда шли с криками "Ура!" и "Да здравствует!" "А в последних боях, в которых мне довелось сражаться, уже кричали "Даешь Берлин!" - смеется Слобода, который в годы войны был автоматчиком.
"Когда оказались в окружении под Могилевом, шли по лесам и болотам. Помню, хлеба крестьянин нам даст, так мы резали его ниткой, чтобы никого не обидеть... И вот ночью в окружении мы передвигались на местности, а днем изучали карту. Кусочек хлеба откусишь, ржавой водичкой запьешь и дальше держишься потихоньку. И вот так мы смогли вернуться в свою воинскую часть", - рассказывает ветеран.
Лучшего друга Слободы звали Василием, он был пулеметчиком. В одном из сражений, на Буйничском поле, Василий был ранен. "Я ему кричу: "Вася, меняй позицию!" А он говорит: "Саня, меня ранило!" Я туда ползком, а ему ключицу перебило… Я крикнул медсестре Маше – такая щупленькая, невысокая была – она потянула его на себе в овраг и там сделала перевязку. Потом Васю отвезли в санбат. А я вернулся на свою позицию", - рассказывает участник обороны Могилева.
После он добавляет, что вооружение у советского солдата было нехитрое: винтовка-трехлинейка за плечами, две гранаты-лимонки за поясом и бутылка с зажигательной смесью. Но командование бойцов сразу предупредило: бутылки во вражеские танки "вслепую" не бросать, это неэффективно – целиться нужно в люк, прикрытый решеткой, тогда можно ликвидировать экипаж. "Мне однажды пришлось так и сделать", - уточняет мужчина.
А осенью 1942 года Слобода, который встретил начало войны рядовым бойцом, уже командовал ротой автоматчиков.
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Ранение и другая жизнь

"Когда мы вынуждены были сдавать Могилев, встал вопрос, что делать? Собрались с товарищами, обсудили и пришли к единому мнению, что надо пробираться к своим, но только осторожно, чтобы нас не перебили, как куропаток. Через месяц мы все-таки добрались до своей части. И прямо сразу встали на оборону Москвы. Там меня ранило в правую ногу", - продолжает разговор ветеран.
Лечение Слобода проходил в московском госпитале. Там его осмотрел хирург Бурденко и вынес вердикт: ногу придется отнять. "Я поднял такой гвалт, крик, говорю: "Доктор, если мне ногу отнимут, за меня ни одна девушка замуж не пойдет, кому я буду нужен?"
Хирург взвесил все "за" и "против", но все же согласился попытаться спасти ногу. Собрал врачей и медсестер, наказал крепко держать солдата, у которого к тому моменту уже образовалась газовая гангрена. Его прооперировали, но боль была настолько сильной, что раненый потерял сознание. Все прошло нормально, правую ногу удалось сохранить. В госпитале боец провел около трех месяцев.
В начале декабря 1942 года Слобода был направлен в тыл противника в родную Витебскую область, где стал командиром отряда №3 партизанской бригады имени Ленинского комсомола. Отряд совершал диверсии на железных дорогах и налеты на гарнизоны противника. Весной 1943-го Слободу тяжело ранило, причем в ту же правую ногу, которую раньше хотели ампутировать. Последовало лечение в городе Калинине (ныне Тверь), там же его признали инвалидом Великой Отечественной войны.
После выписки Слобода начал проситься у военкома опять на фронт. "Он говорит: "Куда тебя на фронт, ты же инвалид". Я говорю: "А вот Алексей Петрович Маресьев без ног, но воюет же!" А военком: "Маресьев - летчик, а ты - пехота! Нет, тебя на фронт не пущу", - делится воспоминаниями ветеран и подытоживает: "Вот такая судьба была моя солдатская".
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Победа и семья

"Помню, 9 мая, в 2 часа ночи, выступил по радио председатель Государственного комитета обороны Иосиф Виссарионович Сталин. Наступил мирный день. Люди все выбежали из своих квартир, кричали, плакали, целовались, радость такая была. Но кому радость, а кому и погибель – многие не вернулись домой", - отмечает ветеран.
Уже в мирное время, в январе 1948-го, Слобода женился - на бывшей партизанке Нине Павловской, с которой познакомился во время учебы в Высшей партийной школе при ЦК КПБ. Павловская проходила обучение на комсомольском отделении, Слобода - на партийном. В семье родились сын Евгений и дочь Татьяна. У Слободы три внучки, два правнука и одна правнучка.
После войны мужчина начал стремительно подниматься по карьерной лестнице, в 1970-м был назначен на должность заместителя председателя Республиканского комитета народного контроля, а с 1985-го в течение четверти века возглавлял Минский областной Совет ветеранов. Сейчас – на заслуженном отдыхе.

"Война, конечно, дело было очень страшное, очень. И каким-то чудом я остался живой… Сейчас вот жду 75-летия Великой Победы, будем отмечать 9 мая", - добавляет ветеран.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)МогилевБелоруссияБерлин (город)Общество
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