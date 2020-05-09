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75 лет Великой Победы
2020-05-09T09:23
https://ria.ru/20200509/1571198513.html
Киностудия Горького разместила фильмы о войне для просмотра с детьми
https://cdn22.img.ria.ru/images/151883/67/1518836723_0:124:2288:1410_1036x0_80_0_0_9b4988c75a57f5e4746fc31a7673bc36.jpg
РИА Новости

Киностудия Горького разместила фильмы о войне для просмотра с детьми

09:23 09.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСцена из кинофильма "А зори здесь тихие…" режиссера Станислава Ростоцкого
Сцена из кинофильма А зори здесь тихие… режиссера Станислава Ростоцкого
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сцена из кинофильма "А зори здесь тихие…" режиссера Станислава Ростоцкого. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Киностудия имени Горького разместила на своем Youtube-канале сборник классических фильмов о войне, рекомендованных для совместного просмотра с детьми, сообщила РИА Новости гендиректор киностудии Юлиана Слащева.
"Язык киноискусства – один из лучших способов передать подрастающему поколению дух того времени, мироощущение и чувства людей. Классические фильмы наших великих режиссеров, многие из которых были свидетелями того страшного времени и Великой Победы, – выразительная летопись тех лет, созданная с помощью простых и невероятно ярких образов. Мы рекомендуем эту подборку к совместному просмотру с детьми в праздничные дни", - сообщила она.
Так, в сборник вошли "...А зори здесь тихие", "Сын полка", "Офицеры", "Добровольцы", "Дом, в котором я живу", "Александр Маленький" и другие картины.
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