Киностудия Горького разместила фильмы о войне для просмотра с детьми

"Язык киноискусства – один из лучших способов передать подрастающему поколению дух того времени, мироощущение и чувства людей. Классические фильмы наших великих режиссеров, многие из которых были свидетелями того страшного времени и Великой Победы, – выразительная летопись тех лет, созданная с помощью простых и невероятно ярких образов. Мы рекомендуем эту подборку к совместному просмотру с детьми в праздничные дни", - сообщила она.