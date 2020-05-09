Киностудия Горького разместила фильмы о войне для просмотра с детьми

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Киностудия имени Горького разместила на своем Youtube-канале сборник классических фильмов о войне, рекомендованных для совместного просмотра с детьми, сообщила РИА Новости гендиректор киностудии Юлиана Слащева.
"Язык киноискусства – один из лучших способов передать подрастающему поколению дух того времени, мироощущение и чувства людей. Классические фильмы наших великих режиссеров, многие из которых были свидетелями того страшного времени и Великой Победы, – выразительная летопись тех лет, созданная с помощью простых и невероятно ярких образов. Мы рекомендуем эту подборку к совместному просмотру с детьми в праздничные дни", - сообщила она.
Так, в сборник вошли "...А зори здесь тихие", "Сын полка", "Офицеры", "Добровольцы", "Дом, в котором я живу", "Александр Маленький" и другие картины.