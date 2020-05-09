Губернатор Подмосковья поздравил ветеранов с 75-летием Победы

"В День Победы мы вспоминаем и тех, кого, к сожалению, с нами уже нет. В каждой семье есть свои герои. Они тоже рисковали собой, и если бы не они – нас бы просто не было. Наш долг – помянуть их, достать старые фотографии и письма, рассказать детям и внукам, на каком фронте, в каких войсках служил дед или прадед", - написал губернатор.