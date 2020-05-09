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75 лет Великой Победы
2020-05-09T09:10
https://ria.ru/20200509/1571198152.html
Губернатор Подмосковья поздравил ветеранов с 75-летием Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/152998/29/1529982943_0:61:1500:905_1036x0_80_0_0_0ead00e12b321ae9c5303c6592e25aff.jpg
РИА Новости

Губернатор Подмосковья поздравил ветеранов с 75-летием Победы

09:10 09.05.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья и живущих в регионе ветеранов с 75-летием Победы.
"Уважаемые жители Подмосковья! Наши дорогие и любимые ветераны! Поздравляю всех с 75-летием Победы!... Сегодня мы чествуем наших ветеранов, фронтовиков. В Московской области их 3047 человек. И я хотел бы поклониться каждому. Сейчас нашим героям далеко за 90. И пусть здоровье уже не то, они продолжают нас поддерживать, наставлять и помогать. Спасибо вам, вашим семьям, всем, кто заботится о ветеранах", - написал Воробьев в своём Instagram-аккаунте.
С битвы за Москву начались и победы наших ветеранов, подчеркнул Воробьев. Можайск, Волоколамск, Наро-Фоминск, Истра, Клин, Дмитров, Яхрома – по этим названиям можно составить учебник истории Великой Отечественной, отметил он.
"В День Победы мы вспоминаем и тех, кого, к сожалению, с нами уже нет. В каждой семье есть свои герои. Они тоже рисковали собой, и если бы не они – нас бы просто не было. Наш долг – помянуть их, достать старые фотографии и письма, рассказать детям и внукам, на каком фронте, в каких войсках служил дед или прадед", - написал губернатор.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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