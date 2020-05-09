Губернатор Подмосковья поздравил ветеранов с 75-летием Победы

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья и живущих в регионе ветеранов с 75-летием Победы.
"Уважаемые жители Подмосковья! Наши дорогие и любимые ветераны! Поздравляю всех с 75-летием Победы!... Сегодня мы чествуем наших ветеранов, фронтовиков. В Московской области их 3047 человек. И я хотел бы поклониться каждому. Сейчас нашим героям далеко за 90. И пусть здоровье уже не то, они продолжают нас поддерживать, наставлять и помогать. Спасибо вам, вашим семьям, всем, кто заботится о ветеранах", - написал Воробьев в своём Instagram-аккаунте.
С битвы за Москву начались и победы наших ветеранов, подчеркнул Воробьев. Можайск, Волоколамск, Наро-Фоминск, Истра, Клин, Дмитров, Яхрома – по этим названиям можно составить учебник истории Великой Отечественной, отметил он.
"В День Победы мы вспоминаем и тех, кого, к сожалению, с нами уже нет. В каждой семье есть свои герои. Они тоже рисковали собой, и если бы не они – нас бы просто не было. Наш долг – помянуть их, достать старые фотографии и письма, рассказать детям и внукам, на каком фронте, в каких войсках служил дед или прадед", - написал губернатор.