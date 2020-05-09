Глава медицинского регулятора США находится на карантине

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) Глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) США Стивен Хан изолировался на 14 дней после контакта с человеком, заразившимся коронавирусом COVID-19, сообщает издание Politico со ссылкой на официального представителя ведомства.

"Согласно рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сейчас он на самоизоляции и будет находиться на карантине в течение следующих двух недель", - сказал представитель ведомства.

Как сообщили источники издания, Хан контактировал с пресс-секретарем вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер, у которой в пятницу выявили коронавирус. По данным издания, результат теста главы FDA в пятницу был отрицательным, симптомов заболевания не наблюдалось.

В среду коронавирус был выявлен у одного из камердинеров президента США Дональда Трампа . По информации СМИ, заболевший имел близкий доступ к президенту, однако сам Трамп отрицает, что контактировал с ним.

В пятницу COVID–19 диагностировали у помощника вице-президента Майка Пенса. Как сообщил журналистам представитель вице-президента, заболевший в последнее время не контактировал ни с президентом, ни с вице-президентом США. Позже выяснилось, что коронавирусом заразилась пресс-секретарь вице-президента Кэти Миллер.

Трамп и Пенс тестируются на коронавирус ежедневно, при этом оба отказываются от ношения защитных масок, официально рекомендованных для защиты от коронавируса в США. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные о пандемии коронавируса, число заболевших COVID–19 в США превысило 1,2 миллиона человек, более 77 тысяч скончались.