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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T09:07
https://ria.ru/20200509/1571197956.html
Глава медицинского регулятора США находится на карантине
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570730373_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d4eb1d721c19b9480fb97f8d10de66a6.jpg
РИА Новости

Глава медицинского регулятора США находится на карантине

09:07 09.05.2020
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© REUTERS / Mark MakelaМедицинские работники в Филадельфии
Медицинские работники в Филадельфии
© REUTERS / Mark Makela
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) США Стивен Хан изолировался на 14 дней после контакта с человеком, заразившимся коронавирусом COVID-19, сообщает издание Politico со ссылкой на официального представителя ведомства.
"Согласно рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сейчас он на самоизоляции и будет находиться на карантине в течение следующих двух недель", - сказал представитель ведомства.
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Как сообщили источники издания, Хан контактировал с пресс-секретарем вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер, у которой в пятницу выявили коронавирус. По данным издания, результат теста главы FDA в пятницу был отрицательным, симптомов заболевания не наблюдалось.
В среду коронавирус был выявлен у одного из камердинеров президента США Дональда Трампа. По информации СМИ, заболевший имел близкий доступ к президенту, однако сам Трамп отрицает, что контактировал с ним.
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В пятницу COVID–19 диагностировали у помощника вице-президента Майка Пенса. Как сообщил журналистам представитель вице-президента, заболевший в последнее время не контактировал ни с президентом, ни с вице-президентом США. Позже выяснилось, что коронавирусом заразилась пресс-секретарь вице-президента Кэти Миллер.
Трамп и Пенс тестируются на коронавирус ежедневно, при этом оба отказываются от ношения защитных масок, официально рекомендованных для защиты от коронавируса в США. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные о пандемии коронавируса, число заболевших COVID–19 в США превысило 1,2 миллиона человек, более 77 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майк ПенсДональд ТрампСШАВ мире
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