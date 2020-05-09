Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём Победы и пообещал отметить праздник после окончания пандемии коронавируса.
"Дорогие ветераны, дорогие москвичи, поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! 9 Мая - самый дорогой праздник, огромная радость, искренняя благодарность и боль невосполнимых утрат. В этот день мы особенно остро чувствуем свое духовное родство и народное единство с поколением фронтовиков, сокрушивших самого страшного врага", - сказал мэр в видеопоздравлении, которое опубликовано в его личном блоге.
Он отметил, что когда пандемия отступит, москвичи обязательно выйдут на улицы, чтобы ещё раз отметить всенародный праздник - День Победы в Великой Отечественной войне.
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