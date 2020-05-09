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75 лет Великой Победы
2020-05-09T09:03
https://ria.ru/20200509/1571197854.html
Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564115838_0:0:2990:1681_1036x0_80_0_0_cc4c84eb5f2d3ea0bff31ca27b156bbe.jpg
РИА Новости

Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

09:03 09.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём Победы и пообещал отметить праздник после окончания пандемии коронавируса.
"Дорогие ветераны, дорогие москвичи, поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! 9 Мая - самый дорогой праздник, огромная радость, искренняя благодарность и боль невосполнимых утрат. В этот день мы особенно остро чувствуем свое духовное родство и народное единство с поколением фронтовиков, сокрушивших самого страшного врага", - сказал мэр в видеопоздравлении, которое опубликовано в его личном блоге.
Он отметил, что когда пандемия отступит, москвичи обязательно выйдут на улицы, чтобы ещё раз отметить всенародный праздник - День Победы в Великой Отечественной войне.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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