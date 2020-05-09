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75 лет Великой Победы
2020-05-09T08:59
https://ria.ru/20200509/1571197684.html
Летчики ЗВО примут участие в акции "Воздушный Бессмертный полк"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570945459_0:214:2882:1835_1036x0_80_0_0_ce40b6483cabc04c64cc5ceb38e8225f.jpg
РИА Новости

Летчики ЗВО примут участие в акции "Воздушный Бессмертный полк"

08:59 09.05.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкТяжелый транспортный самолет Ил-76 на репетиции воздушной части парада Победы
Тяжелый транспортный самолет Ил-76 на репетиции воздушной части парада Победы
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Тяжелый транспортный самолет Ил-76 на репетиции воздушной части парада Победы. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Летчики Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа 9 мая поднимутся в небо вместе с фотографиями своих родственников - участников Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Минобороны.
"В акции "Воздушного Бессмертного полка", которая пройдет в небе над городами Санкт-Петербург, Курск, Орёл, Воронеж, Белгород, Вологда, Ярославль, Нижний Новгород, Смоленск, Вязьма и Остров примут участие более 100 экипажей", - говорится в сообщении.
Как рассказали в Минобороны, ведущий группы четырех многоцелевых вертолетов Ми-8МТВ-5 кавалер двух орденов Мужества подполковник Артем Ващанов возьмет в полёт фотографию прадеда - старшего сержанта Алексея Ващанова. Он был минометчиком, освобождавшим Варшаву, Будапешт, и закончил войну в Праге в мае 1945 года.
Также заместитель командира эскадрильи, летчик первого класса, участник боевых действий майор Виталий Малинин будет пилотировать самолет Ту-134. Он возьмет с собой фотографии деда Владимира Губенского – участника белорусского партизанского движения и прадеда – красноармейца Ильи Малинина - пулемётчика 182 стрелковой дивизии, погибшего под Великим Новгородом.
LIVE: Акция Бессмертный полк в онлайн-формате
08:0075 лет Великой Победы
Акция "Бессмертный полк". Прямая трансляция
В Минобороны добавили, что в Санкт-Петербурге в торжественном строю пройдут вертолёты Ми-26, Ми-8, ударные Ми-28 "Ночной Охотник" и Ка-52 "Аллигатор". За вертолётами пролетят транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134 и самолёты оперативно-тактической авиации сверхманёвренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ.
В 2020 году, в год 75-летия Победы, в связи с пандемией коронавируса было решено 9 мая не проводить все запланированные массовые мероприятия в честь праздника, в том числе Парад Победы и шествие "Бессмертного полка". Их проведение отложили на более поздний срок, пообещав провести именно в 2020 году, который был объявлен в России Годом памяти и славы.
Президент страны Владимир Путин сообщил, что, несмотря на ограничения из-за коронавируса, 9 мая пройдет воздушный парад, а вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют.
Движение "Бессмертный полк России" решило в День Победы провести акцию "Бессмертный полк" в режиме онлайн. Истории и фото ветеранов объединят в трансляцию: ее можно будет посмотреть в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте", на сайте "Бессмертного полка", а также в офлайн – на медиаэкранах в российских городах.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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75 лет Великой ПобедыСу-30СМДень ПобедыАн-12МиГ-31Владимир ПутинСмоленскБелгородСанкт-ПетербургОбщество
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