Летчики ЗВО примут участие в акции "Воздушный Бессмертный полк"

Как рассказали в Минобороны, ведущий группы четырех многоцелевых вертолетов Ми-8МТВ-5 кавалер двух орденов Мужества подполковник Артем Ващанов возьмет в полёт фотографию прадеда - старшего сержанта Алексея Ващанова. Он был минометчиком, освобождавшим Варшаву, Будапешт, и закончил войну в Праге в мае 1945 года.

В 2020 году, в год 75-летия Победы, в связи с пандемией коронавируса было решено 9 мая не проводить все запланированные массовые мероприятия в честь праздника, в том числе Парад Победы и шествие "Бессмертного полка". Их проведение отложили на более поздний срок, пообещав провести именно в 2020 году, который был объявлен в России Годом памяти и славы.