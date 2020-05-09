В московском метрополитене 9 мая покажут воздушную часть парада и салют

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Воздушную часть парада и салют покажут в День Победы на экранах в метро Москвы, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"К 75-летию Великой Победы мы совместно с телеканалом "Москва 24" подготовили обширную праздничную программу, которую будем транслировать на экранах в метро. Среди множества мероприятий пассажиры метро в прямом эфире увидят пролёт самолётов над Москвой, а вечером – салют. Кроме того, будет показана цветная копия парада 1945-го года", - сообщил Ликсутов.
Заммэра также добавил, что в метро также покажут поздравления с 9 мая президента РФ и мэра Москвы.