Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-09T08:59
https://ria.ru/20200509/1571197657.html
В московском метрополитене 9 мая покажут воздушную часть парада и салют
https://cdn23.img.ria.ru/images/155339/81/1553398161_0:170:3072:1898_1036x0_80_0_0_57155eea46712d12814a731b65690e9e.jpg
РИА Новости

В московском метрополитене 9 мая покажут воздушную часть парада и салют

08:59 09.05.2020
6566
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве
Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Воздушную часть парада и салют покажут в День Победы на экранах в метро Москвы, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"К 75-летию Великой Победы мы совместно с телеканалом "Москва 24" подготовили обширную праздничную программу, которую будем транслировать на экранах в метро. Среди множества мероприятий пассажиры метро в прямом эфире увидят пролёт самолётов над Москвой, а вечером – салют. Кроме того, будет показана цветная копия парада 1945-го года", - сообщил Ликсутов.
Уличное украшение ко Дню Победы у Триумфальной арки в Москве
Вчера, 08:1475 лет Великой Победы
Москву украсили к Дню Победы
Заммэра также добавил, что в метро также покажут поздравления с 9 мая президента РФ и мэра Москвы.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде
04:08
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
440004
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Максим ЛиксутовМоскваМосковский метрополитенОбщество
Рекомендуем
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
Репетиция парада ко Дню Победы в Минске
В Минске проходит военный парад по случаю 75-летия Победы
Мы непобедимы, когда мы вместе: Путин поздравил россиян с Днем Победы
Поздравление Владимира Путина с Днем Победы
Участники парада в Минске в честь 75-летия Победы
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы
Российские военные в Сирии спели «День Победы» на русском, арабском и фарси
Российские военные в Сирии исполнили "День Победы" на фарси
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
Мирзиеев оценил новый парк Победы в Ташкенте
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Борисов оценил погружение батискафа на дно Марианского желоба
Салехард
Мини-парад прошел для единственного участника ВОВ в Салехарде
Советские воины со знаменами и штандартами разгромленных фашистских армий на параде Победы в Москве 24 июня 1945 года
Песню "День Победы" исполнили на языках всех народов Поволжья
Пожар в одной из деревень Туймазинского района Башкирии
При пожаре в деревне в Башкирии погибли шесть человек
Воздушный парад Победы в Москве
В Москве завершился воздушный парад Победы
Производство Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге
Японский автопром начал восстанавливать работу заводов за рубежом
LIVE: Владимир Путин участвует в торжественных мероприятиях в День Победы
Обращение Владимира Путина к россиянам. Прямая трансляция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме планы Зеленского установить колокол в Крыму назвали кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
16:25Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы на Поклонной горе
16:18Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины вылетел из Венесуэлы
Лента новостейМолния