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75 лет Великой Победы
2020-05-09T09:01
https://ria.ru/20200509/1571197612.html
В Магадане открыли монумент "Героям Алсиба"
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/69918/14/699181423_0:180:3002:1869_1036x0_80_0_0_65fd8563e91ae125dacc468702c8d698.jpg
РИА Новости

В Магадане открыли монумент "Героям Алсиба"

08:58 09.05.2020 (обновлено: 09:01 09.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вид на город Магадан. Архивное фото
МАГАДАН, 9 мая - РИА Новости, Людмила Щербакова. Монумент "Героям Алсиба", посвященный летчикам, перегонявшим самолеты по трассе Аляска – Сибирь в годы войны, открыли в субботу в Магадане, сообщает правительство региона.
Трасса Аляска – Сибирь действовала с 1942 по 1945 год между Фэрбенксом (Аляска) и Красноярском и проходила через аэродромы и взлетно-посадочные полосы Магаданской области в Магадане и поселках Сеймчан и Берелех. Она была советской частью авиатрассы по перегонке американских самолетов, поставляемых в СССР по ленд-лизу. Началом полетов по трассе США – Уэлькаль – Анадырь – Сеймчан и далее через Якутск, Иркутск и Красноярск считается 7 октября 1942 года. За годы войны летчики переправили в СССР более 8 тысяч самолетов.
"В день 75-летия Великой Победы в Магадане торжественно открыли памятник "Героям Алсиба". Мемориал запечатлел приветствие советского и американского летчиков на фоне крыла самолета, символизирует сотрудничество двух держав, СССР и США, и посвящен отважным военным пилотам… Памятник, посвященный подвигу личного состава 1-й перегоночной Краснознаменной авиадивизии ГВФ воздушной трассы Аляска – Сибирь установлен на 13-м километре федеральной трассы "Колыма" на повороте к зданию старого аэровокзала. Мемориал будет встречать едущих в Магадан и напоминать о героическом эпизоде времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Поясняется, что проект мемориала создан председателем Союза художников России, народным художником РФ, академиком Российской академии художеств Андреем Ковальчуком и председателем Магаданской областной организации Союза художников России, заслуженным художником РФ, академиком Российской академии художеств Константином Кузьминых за счет пожертвований представителей бизнес-сообщества и неравнодушных колымчан.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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