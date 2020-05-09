В Магадане открыли монумент "Героям Алсиба"

Трасса Аляска – Сибирь действовала с 1942 по 1945 год между Фэрбенксом (Аляска) и Красноярском и проходила через аэродромы и взлетно-посадочные полосы Магаданской области в Магадане и поселках Сеймчан и Берелех. Она была советской частью авиатрассы по перегонке американских самолетов, поставляемых в СССР по ленд-лизу. Началом полетов по трассе США – Уэлькаль – Анадырь – Сеймчан и далее через Якутск, Иркутск и Красноярск считается 7 октября 1942 года. За годы войны летчики переправили в СССР более 8 тысяч самолетов.
"В день 75-летия Великой Победы в Магадане торжественно открыли памятник "Героям Алсиба". Мемориал запечатлел приветствие советского и американского летчиков на фоне крыла самолета, символизирует сотрудничество двух держав, СССР и США, и посвящен отважным военным пилотам… Памятник, посвященный подвигу личного состава 1-й перегоночной Краснознаменной авиадивизии ГВФ воздушной трассы Аляска – Сибирь установлен на 13-м километре федеральной трассы "Колыма" на повороте к зданию старого аэровокзала. Мемориал будет встречать едущих в Магадан и напоминать о героическом эпизоде времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Поясняется, что проект мемориала создан председателем Союза художников России, народным художником РФ, академиком Российской академии художеств Андреем Ковальчуком и председателем Магаданской областной организации Союза художников России, заслуженным художником РФ, академиком Российской академии художеств Константином Кузьминых за счет пожертвований представителей бизнес-сообщества и неравнодушных колымчан.