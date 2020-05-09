"Великая Отечественная война победоносно завершилась!": 75 лет Победы

9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На огромном фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды сражались от 8 до 13 миллионов человек. В период с 1945 года по 1947 год День Победы являлся выходным, затем надолго был объявлен рабочим днем. На 20-летие Победы в 1965 году 9 мая вновь вернули статус нерабочего дня.
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