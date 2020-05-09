Жители Чукотки и Аляски организовали видеомост в память о летчиках Алсиба

"Жители Анадыря, Эгвекинота (Чукотка - ред.) и Фэрбенкса (Аляска - ред.) возложили цветы к памятникам, символизирующим героический подвиг авиаторов в период Великой Отечественной войны. Инициаторами видеомоста стали жители Чукотки, которые передали на Аляску венки, возложенные сегодня к подножию мемориала летчикам Алсиба в Фэрбенксе. В памятной церемонии участвовали мэр Фэрбенкса Джим Мэверли и сын экс-сенатора от штата Аляска Джеймс Бингли с семьей", - говорится в сообщении.
Глава Чукотки Роман Копин в своем поздравлении отметил, что более 1,5 тысячи жителей округа сражались на фронтах.
"Мы всегда будем помнить, как в суровых условиях Чукотки строились и работали аэродромы трассы Алсиб, как женщины Чукотки пошили тысячи полушубков и рукавиц для бойцов Красной армии", - сказал Копин, чьи слова приводятся в сообщении.
С 1942 по 1945 года по территории Чукотки проходила первая после пересечения границы между СССР и США дистанция воздушной трассы Фэрбенкс – Красноярск. Трасса, имевшая несколько названий - "Алсиб", "Аляска-Сибирь", "воздушная трасса Красноярск-Уэлькаль", "Красноярская воздушная трасса" - была построена и функционировала для перегона самолетов, которые США поставляли в СССР по договору ленд-лиза.
Для перегона боевых самолетов в СССР было построено и реконструировано 16 аэродромов, в том числе шесть на Чукотке, а также 15 в США и Канаде. За время существования — с октября 1942 по октябрь 1945 года — по авиатрассе было перевезено 128 371 пассажира, 18 753 тонны грузов и 319 тонн почты.