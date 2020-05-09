Жители Чукотки и Аляски организовали видеомост в память о летчиках Алсиба

"Мы всегда будем помнить, как в суровых условиях Чукотки строились и работали аэродромы трассы Алсиб, как женщины Чукотки пошили тысячи полушубков и рукавиц для бойцов Красной армии", - сказал Копин, чьи слова приводятся в сообщении.