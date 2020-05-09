Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-09T08:46
https://ria.ru/20200509/1571197139.html
Жители Чукотки и Аляски организовали видеомост в память о летчиках Алсиба
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569981419_0:0:3146:1770_1036x0_80_0_0_777752765bb8e63a576d9fcb3cd68250.jpg
РИА Новости

Жители Чукотки и Аляски организовали видеомост в память о летчиках Алсиба

08:36 09.05.2020 (обновлено: 08:46 09.05.2020)
238
© РИА Новости / Анатолий ГаранинАвиация дальнего действия. Подготовка самолета к взлету
Авиация дальнего действия. Подготовка самолета к взлету
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Авиация дальнего действия. Подготовка самолета к взлету. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Жители Чукотки и Аляски организовали международный видеомост, чтоб почтить память российских и американских летчиков, участвовавших в перегоне самолетов по легендарной трассе Алсиб, сообщает правительство российского региона.
"Жители Анадыря, Эгвекинота (Чукотка - ред.) и Фэрбенкса (Аляска - ред.) возложили цветы к памятникам, символизирующим героический подвиг авиаторов в период Великой Отечественной войны. Инициаторами видеомоста стали жители Чукотки, которые передали на Аляску венки, возложенные сегодня к подножию мемориала летчикам Алсиба в Фэрбенксе. В памятной церемонии участвовали мэр Фэрбенкса Джим Мэверли и сын экс-сенатора от штата Аляска Джеймс Бингли с семьей", - говорится в сообщении.
Аудиокнига Маленькие герои большой войны
7 мая, 17:00Культура
Фонд Оксаны Федоровой выпустил аудиокнигу о подвигах детей в годы войны
Глава Чукотки Роман Копин в своем поздравлении отметил, что более 1,5 тысячи жителей округа сражались на фронтах.
"Мы всегда будем помнить, как в суровых условиях Чукотки строились и работали аэродромы трассы Алсиб, как женщины Чукотки пошили тысячи полушубков и рукавиц для бойцов Красной армии", - сказал Копин, чьи слова приводятся в сообщении.
С 1942 по 1945 года по территории Чукотки проходила первая после пересечения границы между СССР и США дистанция воздушной трассы Фэрбенкс – Красноярск. Трасса, имевшая несколько названий - "Алсиб", "Аляска-Сибирь", "воздушная трасса Красноярск-Уэлькаль", "Красноярская воздушная трасса" - была построена и функционировала для перегона самолетов, которые США поставляли в СССР по договору ленд-лиза.
Для перегона боевых самолетов в СССР было построено и реконструировано 16 аэродромов, в том числе шесть на Чукотке, а также 15 в США и Канаде. За время существования — с октября 1942 по октябрь 1945 года — по авиатрассе было перевезено 128 371 пассажира, 18 753 тонны грузов и 319 тонн почты.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >> 
Медали ветерана Великой Отечественной войны Василия Полянского
08:00Туризм
День Победы: куда сходить на экскурсии, не выходя из дома
1000001
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыЧукоткаДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Роман КопинАляскаСШААнадырьОбщество
Рекомендуем
Вид на город Магадан
В Магадане открыли монумент "Героям Алсиба"
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон назвал юбилей Победы важным днем для всего человечества
Барк Седов
Экипажи барков "Седов" и "Крузенштерн" отметят 9 мая концертом
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный
Спикер парламента Молдавии призвала сохранять память о ветеранах
Колонна военной техники во время празднования Дня Победы в Рязани
Колонны военной техники проехали по улицам Рязани в честь Дня Победы
Акция Бессмертный полк в Краснодаре
Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж
На здании в Праге развевается флаг Чехословакии. Май 1945 года
Ветеран рассказал о встрече с американцами в Чехии 9 мая 1945 года
Офис компании Яндекс в Москве
"Яндекс" запустил на главной странице спецраздел ко Дню Победы
Памятник в Краснодаре, посвященный студентам и преподавателям КубГТУ, которые погибли во время войны
Священник, раввин и муфтий отметили единство верующих в СССР во время ВОВ
Освобождение Киева от немецко-фашистских захватчиков. Ноябрь 1944 года
Жители Украины рассказали, как узнали о Победе СССР в 1945 году
Медицинские работники в Филадельфии
Глава медицинского регулятора США находится на карантине
Тяжелый транспортный самолет Ил-76 на репетиции воздушной части парада Победы
Летчики ЗВО примут участие в акции "Воздушный Бессмертный полк"
Закрытая из-за пандемии коронавируса COVID-19 мечеть в столице Судана городе Хартум
В Судане выявили 181 новый случай заражения коронавирусом
Сцена из кинофильма А зори здесь тихие… режиссера Станислава Ростоцкого
Киностудия Горького разместила фильмы о войне для просмотра с детьми
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
Число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 931
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме планы Зеленского установить колокол в Крыму назвали кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
16:25Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы на Поклонной горе
16:18Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины вылетел из Венесуэлы
Лента новостейМолния