Над Новосибирском прошел воздушный парад

Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы

Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы

"Замыкая парадную эскадру, в небе над Новосибирском пролетел и МиГ-3 в сопровождении ТВС-2МС. Самолет пилотировал директор Сибирского научно-исследовательского института авиации заслуженный летчик-испытатель РФ Владимир Евгеньевич Барсук", - говорится в сообщении.