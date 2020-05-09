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75 лет Великой Победы
2020-05-09T07:56
https://ria.ru/20200509/1571196355.html
Над Новосибирском прошел воздушный парад
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570945530_0:107:3262:1942_1036x0_80_0_0_d4b02719fca3e2f5d22025e3f2fbf57f.jpg
РИА Новости

Над Новосибирском прошел воздушный парад

07:56 09.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкИстребители-перехватчики МиГ-31БМ
Истребители-перехватчики МиГ-31БМ
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 9 мая – РИА Новости. Современные истребители-перехватчики МиГ-31, вертолеты и сбитый в бою в 1941 году, но восстановленный самолет МиГ-3 в субботу пролетели над Новосибирском в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
"Взлет самолетов и вертолетов производился с двух аэродромов в Новосибирской области и Красноярском крае. В определенной точке военные летчики провели сбор и построение парадного строя, а затем пролетели над площадью Ленина... Полет выполнялся на минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200 километров в час для вертолетов и 400 километров в час для самолетов", - сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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В воздушном параде приняли участие военные летчики отдельного вертолетного полка и авиабазы "Канск" Центрального военного округа. В пролете были задействованы 10 единиц авиационной военной техники: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31.
В свою очередь, в мэрии Новосибирска сообщили, что героем воздушного парада в День Победы в Новосибирске стал легендарный самолет МиГ-3, сбивший в начале войны шесть фашистских самолетов.
"Замыкая парадную эскадру, в небе над Новосибирском пролетел и МиГ-3 в сопровождении ТВС-2МС. Самолет пилотировал директор Сибирского научно-исследовательского института авиации заслуженный летчик-испытатель РФ Владимир Евгеньевич Барсук", - говорится в сообщении.
По данным Барсука, осенью 1941 года звено в составе трех МиГ-3 было атаковано четырьмя Мессершмиттами. Все три советских самолета были сбиты. Два летчика погибли, один – лейтенант Иван Крапивко – остался жив. МиГ-3, которым он управлял, упал в болото в районе озера Селигер, где и пролежал 67 лет. Подняли машину из болота лишь в 2012 году. В 2014-м были проведены первые испытания. Летчик Иван Крапивко погиб через год, в феврале 1942-го, во время боев под Сталинградом.
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Ми-24МиГ-31СталинградКрасноярский крайНовосибирская областьОбщество
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